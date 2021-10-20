İngiltere, müzik akış platformlarına soruşturma açacak

İngiltere rekabet kurumu, Spotify ve Apple Music gibi internet üzerinden müzik yayını yapan şirketlere soruşturma açmayı planlıyor.

2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek Spotify'ın rakibi olmuştu. Spotify ise her geçen sürede kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Son yıllarda müzik akış hizmetlerinin oldukça popüler olması nedeniyle, ülkeler de bu platformları yakından takip ediyor.

İNGİLTERE, SORUŞTURMA AÇABİLİR

İngiltere rekabet kurumu, Spotify ve Apple Music gibi internet üzerinden müzik yayını yapan şirketlerin müşterilere ne kadar adil teklifler sunduğunu incelemek üzere bir soruşturma planladığını duyurdu.





İngiltere'nin piyasa ve rekabet kurumu dijital ekosistemin farklı kısımlarında Google, Facebook ve Apple'ın sahip olduğu güce ilişkin açtığı soruşturmalarla, son dönemde dijital piyasaların düzenlenmesiyle ilgili çok daha proaktif bir tutum sergilemeye başladı.

Kurumdan yapılan açıklamada İngiltere'de müzik tüketiminin yüzde 80'ine denk gelen ve pastanın büyük oranda Spotify, Apple Music, Amazon ve YouTube arasında bölüşüldüğü sektörün inceleneceği ifade edildi.