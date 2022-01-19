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    İngiltere, uçtan uca şifreleme teknolojisine karşı

    İngiltere hükümeti, çevrimiçi sohbetlerde gelişmiş şifreleme yöntemlerinin kullanılmasının istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 15:03
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    İngiltere, uçtan uca şifreleme teknolojisine karşı

    Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını güvenliğini sağlayayan uçtan uca şifreleme tercih ediyor. Son zamanlarda bu teknoloyiji diğer uygulamalarda da görmeye başladık.

    Uçtan uca şifreleme; internet sağlayıcıları, ağ yöneticileri gibi aradaki potansiyel gizli dinleyicilerin, konuşmanın şifresini çözmek için gereken şifreleme anahtarlarına erişmesini engelliyor.

    Mesajlar gönderen tarafından sadece alıcıya şifreleniyor ve diğer kişiler bu şifreyi kıramadığı için mesajları okuyamıyor.

    İNGİLTERE, ŞİFRELEMEYE KARŞI

    İngiltere hükümeti, çocukları güvende tutma becerileri üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçe göstererek uçtan uca şifrelemeye karşı bir reklam kampanyası yürütmeye hazırlanıyor.

    Reklam ajansı M&C Saatchi ile yürütülecek olan çalışmalar için 534 bin sterlin bütçe ayrıldı.

    whatsapp

    Her ne kadar çocukların çevrimiçi güvenliği kampanya için ön planda tutulsa da hükümet, çevrimiçi gizlilik ve güvenlik için önemli olan teknolojinin, Birleşik Krallık toplu gözetim yeteneklerinin etkinliğini azaltacağını, organize suçla mücadeleyi zorlaştıracağını ve esnekliği engelleyeceğini iddia ederek şifreleme karşıtı tutumlar sergiliyor.

    Internet Society'den Robin Wilton ise hükümetin bu politikasını eleştirerek, "Güçlü şifreleme olmadan, çocuklar çevrimiçi ortamda her zamankinden daha savunmasız. Şifreleme, kişisel güvenliği ve ulusal güvenliği korur. Hükümetin önerdiği şey herkesi riske atıyor." dedi.


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