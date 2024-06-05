İnsan kaynaklı küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde Bilim insanları, insan faaliyetlerinin yol açtığı küresel ısınma oranının her 10 yılda 0,26 derece artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Uzmanlar, 2023'ün Avrupa'da kaydedilen en sıcak yıl olduğunu ve bunun büyük ölçüde iklim değişikliği sayesinde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Endişe verici bir şekilde kıtadaki sıcaklıklar, kaydedilen en sıcak eylül ayı da dahil olmak üzere yılın 11 ayı boyunca ortalamanın üzerinde seyretti.

Yeni açıklanan veriler ise endişeyi daha da artırıyor. Bilim insanları, 2023 yazının dünyada son 2000 yıldaki en sıcak yaz mevsimi olduğunu resmi olarak onayladı.

İnsan kaynaklı küresel ısınma zirve yaptı

İnsan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Leeds Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan ve 50'den fazla uluslararası bilim insanının katkı sağladığı Küresel İklim Değişikliği Göstergeleri (IGCC) raporu, Earth System Science Data (ESSD) dergisinde yayınlandı.

Rapora göre, küresel sıcaklık artışı 2013-2022 döneminde sanayi öncesi döneme göre 1,14 dereceye ulaşmasının ardından, 2014-2023 döneminde 1,19 dereceye yükseldi.

Benzeri görülmemiş hızda artıyor

Bilim insanları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma oranının her 10 yılda 0,26 derece artış oranına ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve benzeri görülmemiş bir hızda arttığını tespit etti.

Bu rekor ısınma oranının temel nedeni yılda 53 milyar ton karbondioksit eşdeğerinde olan sera gazı emisyonlarının sürekli yüksek kalması olarak öne çıkarken, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için dünyanın kalan karbon bütçesi 200 milyar ton seviyesinde bulunuyor.

Bu da emisyonların mevcut hızda devam etmesi durumunda, dünyanın kalan karbon bütçesinin sadece 4 yılda aşılabileceği anlamına geliyor.

Leeds Üniversitesi Priestley İklim Geleceği Merkezi Direktörü ve IGCC Projesi Koordinatörü Piers Forster, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Bu emisyonlar, iklim değişikliğinin başlıca nedeni, ancak çimento üretimi, tarım ve ormansızlaşmadan kaynaklanan diğer kirlilik kaynakları da ısınmaya neden oluyor.



Sera gazı emisyonlarını net sıfıra doğru hızla azaltmak, nihayetinde yaşayacağımız küresel ısınma seviyesini sınırlayacaktır. Aynı zamanda daha dirençli toplumlar inşa etmemiz gerekiyor.



Dünyanın 2023'te gördüğü orman yangınları, kuraklık, sel ve sıcak hava dalgalarının yol açtığı yıkım, yeni normal haline gelmemeli.

Araştırmacılar, ayrıca geçen yıl Avrupa'da ortalamanın altında kar yağışlı gün sayısının yaşandığını ve bunun kıta çapında kayak kalitesini etkilediğini söyledi.

Alplerdeki buzullar 2022 ve 2023 yılları arasında kalan hacimlerinin yaklaşık yüzde 10'unu kaybetti.

Bilim insanları , hızlı hareket edersek durumu hâlâ tersine çevirebileceğimizi vurguluyor .