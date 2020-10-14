İnsan taklidi yapan yapay zeka, 1 hafta boyunca Reddit'te paylaşım yaptı

İnsan taklidi yapan yapay zeka, bir hafta boyunca fark edilmeden Reddit'te paylaşımlarda bulundu. Söz konusu yapay zekayı ise içerik girme hızı ele verdi.

Son zamanlarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka teknojileri, GPT-3 ile bir adım öteye taşınıyor.

Açılımı Generative Pre-Training Transformer 3 olan GPT-3, Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI şirketinin üzerinde çalıştığı bir yapay zeka teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.

1 HAFTA BOYUNCA KİMSE FARK ETMEDİ

Yapay zeka, bir haftadan uzun süre boyunca Reddit'te paylaşımlarda bulundu ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçti. Ancak bunun bir bot hesap olduğunu kimse fark etmedi.





BİRÇOK ALANDA PAYLAŞIM YAPTI

"Thegentlemetre" kullanıcı adıyla insan kullanıcı gibi davranan yapay zeka, AskReddit ve AskScience gibi gibi soru-cevap forumlarında, intihardan orta yaşlı kadınlara kadar uzanan konularda paylaşımlarda yaptı ve bu paylaşımlar yüzlerce beğeni aldı.

HIZLI PAYLAŞINCA YAKAYI ELE VERDİ

Yapay zeka, yalnızca bir Reddit kullanıcısının "thegentlemetre" gönderilerinin paylaşılma hızını ve uzunluğunu kaydetmesiyle fark edildi. Kullanıcı, bu kadar uzun ve derin gönderilerin bu derece hızlı yazılamayacağını keşfetti.

Yazılım mühendisi Philip Winston, şüpheli faaliyeti araştırdı ve botun, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka girişimi OpenAI'ın geliştirdiği GPT-3 dil modelini kullandığı sonucuna vardı.

Winston gönderilerin yazılı içeriğinin ikna edici olduğunu, fakat paylaşım sıklığının insan kapasitesinin ötesinde olduğunu gösterdiğini belirtti.



THE GUARDIAN İÇİN MAKALE YAZMIŞTI

Geçtiğimiz eylül ayında GPT-3 algoritması, The Guardian'a "insanlar neden yapay zekadan korkmamalı" konulu ve 500 kelimelik bir yazı hazırlamıştı.

GPT-3 NASIL KULLANILIYOR?

GPT-3 yapay zeka algoritması, internette bulunan tüm metinleri; aldığı metin girişine dayalı olarak, bir yanıt oluşturmak için kullanıyor. Bu sayede yapay zekanın tahminlerindeki doğruluk payı oldukça artıyor:

Diyelim ki bu algoritmayı kullanan bir programa, "Dünya'daki önemli gelişmeleri derleyip bir haber hazırla" dediğinizde, yapay zeka otomatik olarak haberi oluşturup size verebiliyor.

GPT-3 TEHLİKELİ Mİ

İlk olarak GPT adıyla yayınlanan algoritmada 110 milyon ayarlanabilir parametre varken, bu sayı GPT 2'de 1,5 milyara çıkmıştı. GPT-3'te ise 175 milyar parametre var.

Bu parametrelerin çokluğu yapay zekânın öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden GPT-3 için "bugüne kadar üretilmiş en tehlikeli algoritma" yorumları yapılıyor.

GPT-3'ün DeepFake gibi platformlarda yalan haber üretme potansiyeli, yapay zekâ ürününe teknoloji dünyasında korkuyla yaklaşmak için bir sebep olarak gösteriliyor.