İnsanları Mars'a 10 kat daha hızlı götürecek roket

Fatima Ebrahimi isimli bir fizikçi, insanları 10 kat daha hızlı bir şekilde Mars'a götürebilecek yeni bir roket motoru geliştirdi.

Son yıllarda NASA ve SpaceX, önce Ay'a ardından da Mars'a gidebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ancak kızıl gezegen ile Dünya arasındaki mesafe nedeniyle gelecekteki görevler oldukça zorlu olacak.

Fatima Ebrahimi isimli bir fizikçi, insanları 10 kat daha hızlı bir şekilde Mars'a götürebilecek yeni bir roket motoru geliştirdiğini duyurdu.

Plazma parçacıklarını fırlatmak için manyetik alanlar kullanan yeni konsept, günümüzdeki roketlerden 10 kat daha hızlı bir uzay seyahatinin kapılarını açabilir.

Henüz teorik aşamada olan roket motoru, plazma parçacıklarını fırlatmak ve aracı uzayda ilerletmek için manyetik alanlar kullanılmasını temel alıyor.

Manyetik alanların kullanılması, belirli bir görev için itme miktarının ayarlamasına olanak tanıyor. Bu teorinin ilk defa 2017 yılında aklına geldiğini belirten Ebrahimi, "Bu fikir, bir arabanın egzozu ile yüksek hızlı egzoz parçacıkları arasındaki benzerlikleri düşünürken aklıma geldi." dedi.

SPACEX, STARSHIP'E GÜVENİYOR

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

Tamamen inşa edilip test edildikten sonra Starship uzay aracı ve Super Heavy roketi, 100 kadar insan ve kargoyu önce Dünya yörüngesine, ardından Ay'a ve daha sonra da Mars'a taşıyabilen, yeniden kullanılabilir bir uzay taşıma sistemi olacak.



