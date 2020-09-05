SpaceX'in insanları Ay ve Mars'a götürecek dev roketi Starship'in SN6 prototipi, 150 metre yükseldikten sonra yere inmeyi başardı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

150 METRE HAVALANDI

Devasa büyüklükte SN6 Starship prototipi, SpaceX'in Teksas'taki Boca Chica tesisinde test edildi. Geçmişte birkaç başarısızlıkla sonuçlanan testlerin aksine yerden 150 metre yükselen roket, başarılı bir şekilde yere inmeyi başardı.

İnsanları Mars'a götürecek dev Starship roketi yeniden havalandı - (Son test)

GEÇTİĞİMİZ AY DA TEST EDİLMİŞTİ

Starship roketinin bir önceki protoip sürümü SN5, geçtiğimiz ay yine aynı tesiste test edilmiş ve 150 metre yükseldikten sonra yere inmişi. O teste ait videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

HER PROTOTİPTE YENİ GELİŞTİRMELER YAPILIYOR

SpaceX, dev Starship roketini tamamlamadan önce çalışmalarını prototip sürümlerde gerçekleştiriyor. Ayrıca yeni prototip sürümlerine parçalar eklenerek rokete son hali veriliyor.

Bu nedenle en son uçuş testine tabi tutulan SN6 prototipini muhtemelen bir daha uçarken görmeyeceğiz. Bu yüzden, burun konisi ve kanatla eklenmiş olan tam boyutlu bir Starship prototipi olacak olan SN8'i beklememiz gerekiyor.





DAHA ÖNCE BİRKAÇ KEZ PATLAMA YAŞANMIŞTI

Starship'in ilk protopi MK1 roketi, geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirilen basınç testinde patlamıştı. Ayrıca şirket, 5 ay önce gerçekleştirdiği yeni bir basınç testinde daha prototip aracını kaybetmişti.

Şirketin geçtiğimiz nisan ayında yaptığı basınç testleri esnasında da yine bir patlama meydana gelmişti.

İNSANLARI ÖNCE AY'A SONRA MARS'A TAŞIYACAK

SpaceX, Mars’a ulaşmadan önce Starship’i Ay’a yolculuklarda kullanmayı planlıyor. 100 kişiye kadar kapasitesi bulunan uzay aracındaki koltuklar, 2023’te Ay’ın etrafında gerçekleşmesi planlanan bir yolculuk için çoktan rezerve edildi.