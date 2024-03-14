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Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.
Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.
Üçüncü kez havalandı
SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’in üçüncü test uçuşunu Texas'taki Bocha Chica tesislerinden gerçekleştirdi.
SpaceX, Starship fırlatma sistemini tamamen yeniden kullanılabilecek şekilde tasarladı ve onu derin uzay araştırmaları, ağır yük fırlatmaları ve uzay turizmi için kullanmayı umuyor.
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