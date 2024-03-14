İnsanları Mars'a götürecek! Starship 3. uçuş denemesini yaptı SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’in üçüncü test uçuşunu gerçekleştirdi.

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ensonhaber.com

Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

Üçüncü kez havalandı

SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’in üçüncü test uçuşunu Texas'taki Bocha Chica tesislerinden gerçekleştirdi.

SpaceX, Starship fırlatma sistemini tamamen yeniden kullanılabilecek şekilde tasarladı ve onu derin uzay araştırmaları, ağır yük fırlatmaları ve uzay turizmi için kullanmayı umuyor.

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