İnsanların Ay'a ayak basacağı Artemis görevi başlıyor

2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, önümüzdeki pazartesi günü başlıyor.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk fırlatma pazartesi günü yapılacak

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketinin fırlatılma tarihine dair bilgiler paylaştı. Artemis 1 görevi kapsamında geliştirilen roket, 29 Ağustos Pazartesi günü fırlatılacak ve görev resmen başlayacak.

Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak önümüzdeki pazartesi günü yapılacak fırlatma görevi insanlı olmayacak.

4-6 haftayı kapsaması planlanan görev süresince Orion uzay aracı, Dünya’dan 450 bin kilometre uzağa gidecek.

Orion, hiçbir uzay istasyonuna veya aracına kenetlenmeden kendi başına yolculuk yapacak ve her şey yolunda giderse Dünya’ya inecek.

Mürettebatsız bir Ay'a gidiş-dönüş görevi olan Artemis 1, mürettebatla gerçekleştirilecek olan Artemis 2 görevine öncülük edecek.

İkinci görev kapsamında dört astronotla beraber uzay aracı, Ay'ın yakınından geçip geri dönecek. Son görev olan Artemis 3'de ise mürettebat, Ay yüzeyine inecek.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.