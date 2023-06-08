Instagram, 3 ülkede daha parayla mavi tik satmaya başladı Instagram ve Facebook üzerinden mavi tik alıp, ayrıcalıklı özelliklerden faydalanılabilen "Meta Verified" aboneliği, üç ülkede daha kullanıma sunuldu.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

Twitter'dan sonra Instagram da doğrulanmış hesap rozeti satmaya başladı. Gerekli şartları karşılayanlara yıllardır ücretsiz olarak mavi tik veren Instagram, artık bu özelliği paralı hale getirdi.

Üç ülkede daha kullanıma açıldı

Instagram ve Facebook üzerinden mavi tik alıp, ayrıcalıklı özelliklerden faydalanılabilen "Meta Verified" aboneliği, üç ülkede daha kullanıma sunuldu.

Mark Zuckerberg, Instagram 'Kanallar' aracılığıyla Meta Verified'n Birleşik Krallık, Brezillya ve Hindistan'da aktif edildiğini duyurdu.

Meta Verified, Facebook veya Instagram uygulamasında aylık 14,99 ve Facebook'un web sürümünde aylık 11,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.