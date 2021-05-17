Instagram, bilgisayardan fotoğraf ve video yüklemeyi test ediyor

Instagram, bilgisayardan fotoğraf ve video yüklemeyi test ediyor

Instagram, kullanıcılar tarafından oldukça istenen bilgisayardan gönderi paylaşma özelliğini test etmeye başladı.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, bildiğiniz gibi resmi olarak yalnızca mobil uygulama üzerinden gönderi paylaşmanıza izin veriyor.

Ancak kullanıcılar, bilgisayarlara Android emülatör yükleyerek veya Chrome'un 'incele' özelliğini kullanarak, bilgisayardan gönderi paylaşabiliyor.

BİLGİSAYARDAN GÖNDERİ PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR

Her ne kadar bilgisayardan Instagram'a fotoğraf ve video yüklemenin farklı yolları olsa da bu özellik henüz resmi olarak uygulamada yer almıyor. Ancak gelen bilgilere göre, bu durum çok yakında değişecek.

Instagram, kullanıcıların bilgisayar üzerinden fotoğraf veya video paylaşmasına izin verecek bir özelliği test ediyor.

Yeni güncellemeyle birlikte, tarayıcıdan Instagram'a giren kullanıcıların karşısına gönderi paylaşma simgesi (+) çıkacak.

Daha sonra ise kullanıcıya, 1:1 (kare), 4:5 (dikey) ve 16 9 (yatay) resim formatını seçme fırsatı verilecek. Ardından filtre ekranından sonra gönderi yazısı oluşturulup, paylaşım yapılabilecek. Yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.