Instagram canlı yayın katılımcı sayısını 4'e çıkardı

Sosyal medya platformu Instagram, 2 kişiyle sınırlı olan canlı yayın katılım özelliğini 4'e yükseltti.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle görüntülü görüşme ve canlı yayınlarda ciddi oranda artış yaşandı. Bunu fırsat bilen platformlar da yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, 2 kişiyle sınırlı olan canlı yayın katılım özelliğini 4'e yükseltti. "Live Rooms" adlı özelliğin bu hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Instagram, konuyla ilgili paylaştığı blog gönderisinde bu özelliğin, insanları bir "talk show veya podcast" başlatmaya ya da diğer içerik oluşturucularla iş birliği yapmaya teşvik edeceğini söylüyor.

CLUBHOUSE'A BENZİYOR

Instagram'ın yeni özelliği, insanların odalarda yalnızca sesle iletişime geçip canlı konuşmalar yapabileceği Clubhouse'a biraz benziyor. Ancak Instagram Live Rooms, Clubhouse'dan farklı olarak görüntülü iletişim imkanı da sunuyor.

Ayrıca Clubhouse'un şu anda yalnızca iOS cihazlarda mevcut olması ve katılmak için davetiyeye ihtiyaç duyulması, Instagram Live'ı bir adım öne çıkarıyor.