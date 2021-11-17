Instagram fake hesapların fişini çekiyor! Açtığınız gibi karşınıza çıkacak...

Sahte profil ve dolandırıcı hesapların bolca yer aldığı bir uygulama olan Instagram, bu sorunu çözmek için selfie videosu zorunluluğu getiriyor.

Sosyal medya uygulamalarındaki saldırı amaçlı bot hesaplar, şirketleri yeni yollar aramaya yöneltiyor.

Instagram'da "fake" hesapların kol gezdiği platformlardan birisi...

Hesap açmanın oldukça kolay olduğu Instagram, sahte ve dolandırıcı profillerle mücadele için kolları sıvadı.

YÜZÜNÜ TARATMANIZ İSTENECEK

Instagram artık kullanıcılardan selfie videolu doğrulama talep etmeye başladı. Hesap güvenliği açısından kritik öneme sahip olan özellikle ilgili gizlilik açıklaması yapıldı.

Twitter’da bazı kullanıcılar, Instagram’a giriş yapmaya çalışırken farklı bir ekranla karşılaştıklarını ifade etti.

Bu ekranın, kullanıcılardan ‘selfie videosu’ doğrulaması istediği belirtilirken, bu özellik son günlerde yavaş yavaş herkese açılmaya başladığı iddia edildi.

INSTAGRAM YETKİLİLERİ AÇIKLADI

Instagram’ın PR ekibi tarafından yönetilen @InstagramComms hesabı, tepkiler üzerine Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

Yüz tanıma kullanmadıklarını belirten sosyal medya şirketi, videolu özçekim doğrulamasını, bir hesabın arkasında bot mu yoksa insan mı olduğunu anlamak için başlattığını söyledi.

Instagram açıklaması şu şekilde:

Instagram yüz tanıma özelliğini kullanmaz, ve video özçekimlerinde de kullanmayız. Bir hesabın arkasında bir bot değil de bir kişi olduğunu doğrulamaya yardımcı olmak için bir yıldan uzun bir süre önce video özçekimlerini kullanıma sunduk.

Video özçekimlerini kullanma sebeplerimizden biri, bir hesabın bot olabileceğini düşünmemizdir. Örneğin, hesap birkaç saniye içinde çok sayıda gönderiyi beğenirse veya bir sürü hesabı takip ederse, video özçekimleri hesabın arkasında gerçek bir kişi olup olmadığını belirlememize yardımcı olur.

"30 GÜN İÇİNDE SİLİNECEK"

Özçekim doğrulamasına ilişkin en önemli kafa karışıklığı, gizlilik endişesi oldu. Buna da değinen Instagram, kullanıcıların gönderdiği videoyu kalıcı olarak tutmayacağını belirterek “Ekiplerimiz video özçekimlerini inceler ve video özçekimleri 30 gün içinde silinir.” bilgisini paylaştı.