İnstagram hesap açma kolay mı zor mu? Her cihazda çalışır mı? Detaylarını sizler için araştırdık. Hadi bakalım.

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında İnstagram gelmektedir. Resim, video ve canlı sohbetler uygulama üzerinden yapılabilmektedir. Durum böyle olunca çoğu kişi uygulamayı kullanmak istemektedir. Çoğu kişi de bu konuyu merak etmekte, instagram hesap açma kolay mı zor mu? Her cihazda çalışır mı? Detaylarını sizler için araştırdık. Hadi bakalım.

Kullanıcılara kolaylık olması açısından, hem telefon üzerinden hem de bilgisayardan instagram hesabı açmayı sizlere göstereceğiz. Akıllı telefon üzerinden Instagram hesap açma işlemini Android ve iOS olmak üzere detaylarını anlatacağız.

Not: Kayıt olduktan sonra makalenin sonunda instagram için yardımcı işinize yarayacak programlara göz atmayı unutmayın.

Bilgisayardan Instagram Hesabı Açma

Pc'den Instagram hesabı açmak için şu adımları takip edin:

● İlk olarak instagram kaydol linkine tıklayın.

● Daha sonra Instagram uygulamasına giriş ve kayıt işlemlerinin olduğu ekran gelecek. Yeni bir Instagram hesabı açmak için bu ekranda yer alan kaydol butonuna basın.

● Bir sonraki adımda Instagram uygulamasına yeni bir hesap açmak için en üstte bulunan yere cep telefonunuzu yada e-posta adresinizi girin.

● Diğer satıra ise adınız ve soyadınız ile ilgili bilgiyi yazın.

● Daha sonra Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı girmeniz gerekecek. Bu kısımda kullanıcı adının, daha önce siz veya bir başkası tarafından Instagram'da kullanılmamış olması gerekmektedir.

● Son olarak ise Instagram hesabınızın şifresini belirleyin ve kaydol butonuna basın hesabınız açılmış olacaktır.

Telefon ile Instagram Hesabı Açma

Telefon ile Instagram hesabınızı açabilmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

● İlk olarak Instagram uygulamasını Google Play Store (Android) veya App Store (iOS) mağazalarından indirin.

● Daha sonra Instagram uygulamasını telefonunuzda açın.

● Instagram uygulamasına tıkladığınızda, karşınıza login (giriş) ekranı gelecektir. Yani Hesabın yok mu? kısmına tıklayın. Sonra siz yeni kayıt yapacağınız için sayfanın en altında kısmında yer alan Kaydol kısmına tıklayın.

● Burada ise karşınıza E-posta adresi veya telefon numarasıyla kaydol seçeneklerinden birini tercih ederek butona tıklayın. Akıllı telefon numarası ile giriş yaptığınızda onay için telefonunuza SMS kodu gelecek ona tıklamanız gerekecek yok E mail ile kayıt olursanız E mail kutunuzu aktivasyon kodu gelecek E mail adresinize girerek linke tıklayın ve kodu aktive edin.

● Daha sonra Instagram uygulamasında yeni hesap açma işleminizin gerçekleştirildiği ekran karşınıza gelecek ve ardından bu ekranda bulunan ilk satıra kullandığınız cep telefonunuzu veya e-posta adresinizi gireceksiniz. İkinci yere ise ad ve soy ad bilginizi girin. Son kısımda ise açacağınız Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı yazın. Bu kısma kullanıcı adı olarak adınızı ve soyadınızı da yazabilirsiniz. Son kısımda ise sürekli kullanacağınız şifrenizi belirleyip Kaydol yerine tıklayın.

● Son olarak belirlediğiniz kullanıcı adı bilgilerinizi ve şifrenizi girerek hesabınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda Instagram hesabı nasıl açılır detaylı olarak sizlerle paylaştık. En başta ise sizlere Instagram ile ilgili bilgiler vereceğimizden bahsetmiştik.

Şimdi sizin de bir Instagram hesabınız var. Yeni olan her şey merak edilir. Instagram uygulaması bilindiği üzere kendi özellikleri içinde barındırmaktadır. Birçok da özelliği sahiptir. Bunlardan biri de Instagram kullanıcıları hesaplarını gizli olarak kapattığı zaman kendi takip izin verdiği kişi haricinde kimse hesabın içini görememektedir. İşte bu noktada diyelim ki, Instagram'a giriş yaptınız. Birisinin hesabını merak ettiniz ama içini göremiyorsunuz. Bu noktada sizlere yardımcı olacak https://webhakim.com/instagram-gizli-hesap-gorme-uygulamasi.html gibi birçok makale vardır.

Diğer yandan ise Instagram uygulamasının çoğu özelliğini merak edebilirsiniz. Hepsine detaylı olarak https://webhakim.com/mobil adresinden bakabilirsiniz.