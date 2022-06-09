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    Instagram hesap dondurma: Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur

    Instagram hesap dondurma işlemi için neler yapmanız gerektiğini anlattık. İşte hesap dondurma adımları...
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:15
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    Instagram hesap dondurma: Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur

    Instagram hesap dondurma işlemi, geçici olarak Instagram hesabını kapatmak isteyenler için alternatif bir yöntem. Kullanıcılar, bu işlem sayesinde profilini dondurabilir ve uygulamaya geçici bir süre için ara verebilir.

    "Instagram hesabı nasıl dondurulur?" sorusunun cevabı oldukça basit. Meta'ya bağlı sosyal medya platformu, bu işlemi oldukça basit ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyor.

    Instagram hesap dondurma ne işe yarar

    Instagram hesap dondurma işlemi, uygulamayı kullanmaya ara vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yöntem. Bu işlem, hesabınızı kalıcı olarak kapatmaz ve gönderileriniz silinmez.

    Hesabını donduran kullanıcı, hesabını açtığında Instagram'ı yeniden kullanmaya kaldığı yerlerden devam edebilir. Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, siz tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir.

    Instagram hesap dondurma nasıl yapılır

    Instagram hesap dondurma işlemi, maalesef uygulama üzerinden yapılamıyor. Bunun için bir web tarayıcısına ihtiyacınız olacak.

    Masaüstünüzde veya akıllı telefon tarayıcınızda Instagram web sitesini açarak, devre dışı bırakmak istediğiniz hesapla giriş yapın.  Ardından sağ üstteki profil fotoğrafınıza tıklayın ve Ayarlar seçeneğine gelin.

    Instagram hesap dondurma: Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur #1

    Profil düzenleme sayfasının alt kısmında yer alan hesabımı geçici olarak kapat butonu üzerinden, hesabınızı basit bir şekilde dondurabilirsiniz.

    Instagram hesap dondurma: Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur #2

    Ardından hesabınızı neden dondurmak istediğinizi belirtin ve şifrenizi girin. Daha sonra en alt kısımda yer alan "Hesabı Geçici Olarak Dondur" butonuna tıklayın. Son olarak bir kez daha onay verdikten sonra Instagram hesap dondurma işlemini tamamlayacaksınız.

    Instagram hesabınız devre dışı bırakılacak ve akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasından çıkış yapacaksınız.

    instagram hesap dondurma

    Instagram hesap dondurma linki 2022

    Instagram profilinizi tek adımla kapatmak için tek bir link de kullanabilirsiniz. Tüm bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız, aşağıdaki Instagram hesap dondurma linki üzerinden de bu işlemleri yapabilirsiniz.


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