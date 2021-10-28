Instagram Hikayeler'e link nasıl eklenir

Instagram, hikayelere link ekleme özelliğini herkesin kullanımına sundu. Peki Instagram Hikayeler'e nasıl link eklenir? İşte Instagram Stories link ekleme detaylarını sizler için adım adım anlattık.

Sosyal medya devi Instagram, dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamaları arasında yer alıyor.

Bu uygulama, son yıllarda oldukça popüler hale gelen "Hikayeler" özelliğini geliştirmeye devam ediyor.

Özellikle Hikayeler kısmına link ekleme, son zamanlarda işletme hesapları tarafından oldukça sık kullanılan bir özellik.

Kısa bir süre öncesine kadar Hikayeler'de paylaşılan linklere yukarı kaydırarak ulaşılabiliyordu.

Ancak Instagram, geçtiğimiz aylarda bu özellik ile ilgili değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğin ardından linkler, bir çıkartma şeklinde sunulmaya başlandı.

LİNK EKLEME HERKESE AÇILDI

Instagram’da paylaştığınız hikayelere link eklemek için ya doğrulanmış bir hesabınızın olması ya da en az 10 bin takipçiye sahip olmanız gerekiyordu.

Ancak birçok sosyal medya kullanıcısının baskısı üzerine Instagram harekete geçti. Alınan yeni karar doğrultusunda artık tüm kullanıcılar, hikayelerine link çıkartması ekleyebilecek.

Hikayeye link ekleme özelliği, kademeli olarak tüm kullanıcıların erişimine açılıyor. Bu nedenle söz konusu özellik, henüz telefonunuza ulaşmamış olabilir. Ancak yine de sizler için Instagram Stories link ekleme detaylarını adım adım anlattık.

INSTAGRAM HİKAYELER'E LİNK EKLEME ADIMLARI

Sosyal medya ile tanışmamızın ardından birçok alışkanlığımız da değişmeye başladı. Eskiden özel günler hariç fotoğraf çekme ve paylaşma gibi bir alışkanlığımız yoktu.

Artık öyle bir noktaya evrildi ki bu durum, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla paylaşılan fotoğraf ve videolar sayesinde para kazanır duruma geldik.

Instagram hikayesine link ekleme özelliği de sosyal medyadan para kazanabilmenin alternatiflerinden sadece biri. Gelin, Instagram hikayelerinize nasıl bağlantı linki ekleyebileceğinize bakalım...