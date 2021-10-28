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- Instagram Hikayeler'e link nasıl eklenir
Instagram Hikayeler'e link nasıl eklenir
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 16:53
Sosyal medya devi Instagram, dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamaları arasında yer alıyor.
Bu uygulama, son yıllarda oldukça popüler hale gelen "Hikayeler" özelliğini geliştirmeye devam ediyor.
Özellikle Hikayeler kısmına link ekleme, son zamanlarda işletme hesapları tarafından oldukça sık kullanılan bir özellik.
Kısa bir süre öncesine kadar Hikayeler'de paylaşılan linklere yukarı kaydırarak ulaşılabiliyordu.
Ancak Instagram, geçtiğimiz aylarda bu özellik ile ilgili değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğin ardından linkler, bir çıkartma şeklinde sunulmaya başlandı.
LİNK EKLEME HERKESE AÇILDI
Instagram’da paylaştığınız hikayelere link eklemek için ya doğrulanmış bir hesabınızın olması ya da en az 10 bin takipçiye sahip olmanız gerekiyordu.
Ancak birçok sosyal medya kullanıcısının baskısı üzerine Instagram harekete geçti. Alınan yeni karar doğrultusunda artık tüm kullanıcılar, hikayelerine link çıkartması ekleyebilecek.
Hikayeye link ekleme özelliği, kademeli olarak tüm kullanıcıların erişimine açılıyor. Bu nedenle söz konusu özellik, henüz telefonunuza ulaşmamış olabilir. Ancak yine de sizler için Instagram Stories link ekleme detaylarını adım adım anlattık.
INSTAGRAM HİKAYELER'E LİNK EKLEME ADIMLARI
Sosyal medya ile tanışmamızın ardından birçok alışkanlığımız da değişmeye başladı. Eskiden özel günler hariç fotoğraf çekme ve paylaşma gibi bir alışkanlığımız yoktu.
Artık öyle bir noktaya evrildi ki bu durum, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla paylaşılan fotoğraf ve videolar sayesinde para kazanır duruma geldik.
Instagram hikayesine link ekleme özelliği de sosyal medyadan para kazanabilmenin alternatiflerinden sadece biri. Gelin, Instagram hikayelerinize nasıl bağlantı linki ekleyebileceğinize bakalım...
- Instagram hesabınıza giriş yapın ve hikaye yüklemek için story kısmına tıklayın.
- Hikayenize fotoğrafınızı eklemeden önce bağlantısını vereceğiniz linki kopyalayın.
- Hikayenize ekleyeceğiniz görseli seçtikten sonra, uygulama ekranının sağ üst tarafında bulunan çıkartma aracını seçin.
- Ardından paylaşacağınız bağlantıyı eklemek için ''Link'' kısmına dokunun ve o bölüme link'in url adresini yapıştırın.
- Yapıştırmayı onaylayıp hikaye ekranına döndüğünüzde daha fazlasını görüntüle yani yukarı kaydır özelliği aktif olacak.
- Geriye kalan tek şey hikayenizi normal bir hikaye yayımlıyormuş gibi yayınlamak.
- Bu link hikayenizde istediğiniz bir yerde konumlanıyor ve herkes o linke yönlendirilebiliyor.