Instagram kullanıcılarına kötü haber: Geçilemeyen reklamlar geliyor Instagram, Ad Breaks adında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların karşısına geçilemeyen reklamlar çıkaracak.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Meta, daha fazla gelir elde etmek için Instagram'da yeni bir reklam formatı test ediyor:

Gelen bilgilere göre Instagram, yakın zamanda "Ad Break" olarak bilinen yeni bir özellik geliştirmeye başladı.

Bu atlanamayan reklamlar, kullanıcının deneyimini kesintiye uğratarak en az üç ila beş saniye boyunca ekranda belirecek.

Reklam izlemek zorunlu

Akışlarında reklamları görmeye başlayan kullanıcıların paylaştığı ekran görüntüsüne göre; reklamlar, fotoğraflar veya hikayelere bakarken karşımıza çıkacak ve Instagram’ı kullanmaya devam etmek için bu reklamları izlemek zorunlu olacak.

Instagram, insanların yeni reklam formatına nasıl tepki verdiğini anlamak için şu anda az sayıda kullanıcıyla bu testi gerçekleştiriyor.

"Ad Break" özelliğine ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Söz konusu testlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.