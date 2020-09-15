Instagram, link ekleme özelliği için kullanıcılardan para talep edebilir

Instagram’ın, gönderilere link ekleme sistemi için bir patent aldığı ve bu özelliği ücretli olarak kullanıcılara sunacağı iddia edildi.

Facebook bünyesinde hizmet veren dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, bazı özelliklerden yoksun bir şekilde yoluna devam ediyor.

Örneğin kullanıcılar, profillerine ekledikleri web sitesi bağlantılarını gönderilerine ekleyemiyor.

Instagram’ın gönderilere link ekleme sistemi için bir patent aldığı ortaya çıktı. Instagram’da sık sık karşılaşılan “Link bio’da” cümlesi, yeni özellikle birlikte tarihe karışabilir.

YENİ ÖZELLİĞİN PARALI OLACAĞI SÖYLENİYOR

Şu anki sistemde Instagram, kullanıcıların kendi paylaşımlarına link eklemesine izin veriyor, ancak diğer kullanıcılar bu linklere tıklayamıyor. Yeni özellikle beraber linkinin tıklanmasını isteyen kullanıcılardan 2 dolar talep edileceği söyleniyor.

Instagram’ın sahibi olan Mark Zuckerberg, ilgili patent hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmış değil.