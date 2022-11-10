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    Instagram not bırakma özelliği nedir, nasıl kullanılır? DM'ler şenlenecek!

    Instagram'ın direkt mesaj kutusuna 'not bırakma' özelliği geldi. Kullanıcılar ise "Instagram DM notu nasıl bırakılır" sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 10:09
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    Instagram not bırakma özelliği nedir, nasıl kullanılır? DM'ler şenlenecek!

    Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in satın aldığı Instagram, her geçen gün yeni bir gelişmeyle gündeme geliyor.

    Son olarak "Arkadaşlarına not bırak" yönlendirmesiyle dikkatleri çeken Instagram'ın yeni özelliği kullanıcıları şaşırttı.

    Not bırakma özelliği Instagram hesabınıza girip direkt mesaj kısmına yönlendiğinizde karşınıza çıkan bir özellik. Bu sayede takipçilerinize özel notlarla seslenebiliyorsunuz.

    Instagram kullanıcıları ise not bırakmayı nasıl kullanacaklarını araştırıyor. "Instagram DM notu nasıl bırakılır?", "Instagram not bırakma özelliği nedir?", "Instagram'da not bırakma" gibi başlıklar inceleniyor.

    İşte Instagram'da DM notu yazmanın yolu...

    Instagram'da nasıl not yazılır?

    Notlar özelliğini kullanmak için Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekmektedir. 
    Instagram not bırakma özelliği nedir, nasıl kullanılır? DM ler şenlenecek! #1

    • Akıllı telefonda güncelleme yaptıktan sonra uygulamayı açın.

    • ‘Notunuz’ seçeneğini bulmak için DM bölümünü kontrol edin.

    • Seçeneğe dokunun ve ‘Aklınızdan geçenleri paylaşın…’

    • Yakın arkadaşlarınızı veya geri takip ettiğiniz kişileri seçerek notlarınızı paylaşabilirsiniz.

    • Notlarınızı göndermek için ‘paylaş’a dokunun.

    Instagram not bırakma özelliği nedir, nasıl kullanılır? DM ler şenlenecek! #2


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