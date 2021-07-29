Instagram, Reels videolarının süresini uzattı

Instagram, yaptığı açıklamada Reels videolarının süresinin 60 saniyeye çıkarıldığını duyurdu.

Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

Instagram, daha fazla kullanıcı çekmek için yeni bir değişikliğe imza attı ve Reels video süresini 60 saniyeye çıkardı.

Böylelikle, geçtiğimiz eylül ayında 30 saniyeye çıkarılan Reels video sınırı, şimdi 1 dakikaya kadar yükseltilmiş oldu.

SÜREYİ KULLANICI AYARLIYOR

Instagram'da Reels videosu yüklemek isteyen kullanıcılar, Reels bölümüne geçiş yaptıktan sonra ekranın sol kısmındaki menülerde süre bölümünü görebiliyor.

Kullanıcılar, bu bölümün üzerine dokunarak 15, 30 ya da 60 saniye uzunluğunu seçerek, Reels videoları çekebilecek.

REELS HENÜZ BEKLENENİ VERMEDİ

Reels, henüz şirket yöneticilerini memnun etmiş değil. Bu yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

Kullanıcıların Reels konusundaki beklentisini karşılamaya devam edeceklerini belirten Mosseri, platformu daha farklı hale getirebilmek için çalışmalar yapacaklarını söylüyor.



