Instagram saldırılarına karşı almanız gereken önlemler

Kaspersky, 2022'de Instagram kullanıcılarına yönelik yapılan saldırılar için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, zaman zaman kötü niyetli kişilerin hedefi haline geliyor. Güvenlik uzmanalırına göre, özellikle yeni yılda kullanıcılar, saldırganların hedefi olmaya devam edecek.

Son zamanlarda Instagram üzerinden yapılan saldırılar, genellikle hesap kapatmaya yönelik.

Saldırganlar, profil fotoğrafından açıklamaya kadar kurban profilinin tam bir kopyasını oluşturmak için doğrulanmış hesapları kullanıyor.

Ardından saldırgan, hesap sahibini kendi kimliğine bürünmekle suçlayarak orijinal hesap hakkında şikayette bulunuyor. Mağdur hesabını doğrulamazsa, destek hizmeti mağduru yasaklıyor.

İKİNCİ YÖNTEM: SAKINCALI İÇERİK

İkinci yöntem, teknik desteğe kurbanın profilinin intihar veya kendini yaralama görüntüleri içerdiğinin iddia edilmesiyle gerçekleşiyor. Çoğu durumda Instagram, daha kolay olan yolu seçerek bu tür şikayetleri içeriği kontrol etmeden engelliyor.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Güvenlik şirketi Kaspersky, yukarıda bahsettiğimiz çeşitli saldırılara karşı Instagram kullanıcılarına tavsiyeler verdi. İşte hesabınızı güvende tutmak için alabileceğiniz önlemler:

Halihazırda böyle bir saldırının kurbanıysanız, neler olduğuna dair bir açıklama eşliğinde hemen Instagram desteğiyle iletişime geçin.

Yasaklamalara yalnızca uygulama aracılığıyla itiraz edilebilir. Birileri size hesabınızı para karşılığı geri almayı teklifiyle gelirse ödeme yapmayın.

Sonuç alacağınızın bir garantisi olmadığı gibi, bunu yapmak kötü niyetli kişileri daha da cesaretlendirir.



Hesabınızı doğrulayın. Bu tür saldırılar kimlik hırsızlığı şikayetlerine odaklanıyor. Bu nedenle kendinizi korumanın en iyi yolu, Instagram'ı başınıza bir şey gelmeden önce sizin kendiniz olduğunuza ikna etmektir.

Sosyal ağ, her kullanıcıyı kontrol etmese de lehinize bazı puanlar tanımlayabilir. Örneğin sizden veya işletmenizden birden fazla haber kaynağında bahsedildiyse, bu size yardımcı olacaktır.

Hesabınızı genel erişime kapatmak gibi radikal bir adım atabilirsiniz. Hesabınızı gizli yaparsanız; gönderileriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız yalnızca aboneler tarafından görülebilir.

Bu da saldırganın bunları kopyalayamayacağı ve sizi farklı kimliklere bürünmekle suçlayamayacağı anlamına gelir.

Düzenli yedekleme yapın ve iletişim bilgilerini güncelleyin. Öncelikle profilinize bağlı e-posta adresine ve telefon numarasına erişiminizin olduğundan emin olun.