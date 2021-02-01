Instagram ses kesilme sorunu nasıl çözülür? Instagram videolarında ses sorunu çözümü 2021

Son günlerce Instagram kullanıcılarının dikkatini çeken video izlerken ses kesilme sorunu nasıl çözülür? sorusu gündemde yer alıyor. İşte Instagram ses sorunu yaşayanların yapması gerekenler..

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamarından biri olan Instagram, her geçen gün yeni özellikler ve güncellemeleriyle kullanıcıların deneyimini arttırmaya devam ediyor.

Ancak son günlerde Instagram hesabında video izlerken ses sorunu yaşayan vatandaşlar, sorunun nedenini arama motorlarında araştırıyor.

Gönderi, hikaye veya reels videolarında kısa süreli ses kaybı yaşayan kullanıcılar Instagram ses kesilme sorunu hakkında detayları inceliyor.

Peki Instagram videolarında ses kesilme sorunu için ne yapılmalı? İşte takip etmeniz gereken adımlar..

INSTAGRAM SES KESİLME SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Ses sorunu nedenleri maddeler halinde sıralayacak olursak;

İlk öncelikle hoparlörün bozuk olup olmadığını kontrol edin

Eğer güncelleme yaptıysanız ve ses bundan sonra çıkmıyorsa sorun yazılımsaldır.

INSTAGRAM SES SORUNU İOS

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Öncelikle instagram uygulamasını kaldırın ve tekrar yükleyin.

Uygulamaya giriş yaparken facebook üzerinden bağlanmayınız.

Giriş yaptıktan daha sonra uyarı olarak gelen tüm bildirimleri kabul edin.

"Ayarlar- Zil sesi ve uyarılar" kısmında sesin açık olduğundan emin olun.

Ayarlar- Instagram- Buradaki tüm ayarları açın.

Instagram video yüklerken sağ üst köşede bulunan ses kısmını açınız.

Instagram da dolaşırken izlediğiniz bir video da ses çıkmıyorsa sol alt köşedeki ses butonuna bir kere basınız.

Tüm bunlara rağmen ses sorunu devam ediyorsa yardım kısmına yazarak destek alabilirsiniz.

INSTAGRAM SES SORUNU ANDROİD

Bu alt başlık altında story ses sorunu, instagram ses gitme sorunu gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Öncelikle instagram uygulamasını kaldırın ve tekrar yükleyin…

Uygulamaya giriş yaparken facebook üzerinden bağlanmayınız.

Giriş yaptıktan daha sonra uyarı olarak gelen tüm bildirimleri kabul edin.

Google Play-Ayarlar- Hakkında kısmından Google play uygulamasının sertifikalı olup olmadığını kontrol edin.

Her telefonda değişebilir "Ayarlar- Uygulamalar ve Bildirimler- Uygulamalar-Instagram-İzinler" kısmından tüm ayarları izin verin.

Instagram video yüklerken sağ üst köşede bulunan ses kısmını açınız.

Instagram da dolaşırken izlediğiniz bir video da ses çıkmıyorsa sol alt köşedeki ses butonuna bir kere basınız.

Tüm bunlara rağmen sorun devam ediyorsa yardım kısmına yazarak destek alabilirsiniz.

Eğer çözüm işe yaramazsa İnstagram güncellemesini beklemeniz gerekecektir.