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    Instagram, silinen fotoğrafları geri getirmenize izin verecek

    Instagram'a, silinmiş paylaşımlarınızı 30 gün süre içinde geri yükleyebilmenizi sağlayan bir özellik geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 14:43
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    Instagram, silinen fotoğrafları geri getirmenize izin verecek

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özelliğe kavuştu.

    Şirket; fotoğraflar, videolar, Reels, IGTV videoları ve hikayeler dahil olmak üzere sildiğiniz içeriği gözden geçirmenize ve geri yüklemenize olanak tanıyan bir "yakın zamanda silinmiş" özelliği kullanıma sundu.

    Instagram, özellikle bir hesabı ele geçirip içeriği silmeye başlayan bilgisayar korsanlarına karşı bu özelliği önlem olarak almış durumda.

    Ayrıca bugünden itibaren, kullanıcıların içeriği kalıcı olarak silmek veya geri yüklemek için kısa mesaj veya e-posta yoluyla hesap sahibi olduklarını onaylamaları gerekecek.

    instagram

    Silinen paylaşımlar, 30 gün boyunca "yakın zamanda silinmiş" özelliği altında depolanacak ve daha sonra kalıcı olarak silinecek.

    Son güncellemeyle gelen özelliği kullanmak ve Instagram silinen fotoğrafları geri getirmek için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;

    1- Instagram'ı açın ve 'Ayarlar' kısmına girin.

    2- Açılan listeden 'Hesap'ı seçin

    3- 'Son Silinmiş’e tıklayın.

    Özellik henüz size gelmediyse, yeni Instagram güncellemesinin olup olmadığını kontrol edin.

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