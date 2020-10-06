Instagram, taciz ve zorbalık mesajlarını otomatik olarak engelleyecek

Instagram, taciz ve zorbalığa karşı kullanılacak yeni bir özellik tanıttı. Yeni gelecek özellikle, yapay zeka taciz ve zorbalık içeren mesajları otomatik olarak gizleyecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, 10. yaş gününü kutluyor.

İlk kez 6 Ekim 2010 tarihinde yayınlanan uygulama, kısa sürede popüler hale gelerek Facebook tarafından satın alınmıştı.

TACİZ VE ZORBALIK YORUMLARI ENGELLENECEK

Instagram, 10. yaş günü nedeniyle birkaç yeni özellik duyurdu. Bu özelliklerden biri de taciz ve zorbalık içeren mesaj ve yorumların otomatik olarak engellenmesi oldu.

Çevrimiçi taciz ve zorbalıkla mücadelede yeni bir adım Instagram, potansiyel olarak zorbalık içerdiği tespit edilen yorumları otomatik olarak gizleyecek.

Instagram, bundan tam 10 sene önce 6 Ekim’de Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulmuş ve iki ayda 1 milyon kayıtlı kullanıcıya, 1 yılda 10 milyon kayıtlı kullanıcıya ve Mayıs 2019’da da 1 milyar aktif kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı..

En popüler sosyal ağlardan olan Instagram, Nisan 2012’de 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla Facebook tarafından satın alınmıştı.