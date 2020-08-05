Instagram, TikTok benzeri özelliği Reels'ı kullanıma açtı

Uzun zamandır TikTok benzeri Reels özelliğini test eden Instagram, yeni özelliğini 50'den fazla ülkede kullanıma sunduğunu açıkladı.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

Snapchat uygulamasından kopyaladığı hikayeler özelliği ile popülerliğini daha da artıran Instagram, şimdi de TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını kullanıma sundu.

Instagram, Reels adındaki yeni video düzenleme aracını bugünden itibaren 50'den fazla ülkede kullanıma sunduğunu açıkladı.

TIKTOK GİBİ ÇALIŞIYOR

Reels özelliği sayesinde Instagram kullanıcıları, tıpkı TikTok uygulamasında olduğu gibi videolar kaydedebilecek, müzik ekleyebilecek, video hızını ayarlayabilecek ve çeşitli AR efektlerinden faydalanabilecekler.

REELS NASIL KULLANILIR

Söz konusu özellik telefonunuza gelmişse öncelikle Instagram uygulamasını açın ve sol üstteki kamera simgesine tıklayın ve Reels'i seçin. Ardından ekranın sol orta kısmında aşağıdaki gibi çeşitli seçenekler belirecek.

Ses: İster müzik kitaplığındaki bir müzik klibini seçebilir, isterseniz de kendi sesinizi videonuza ekleyebilirsiniz. Eğer hesabınız herkese açıksa, arkadaşlarınız sizin kullandığınız sesi kendi oluşturduğu Reels videolarında da kullanabilir.

Hız: Seçtiğiniz videonun kısımlarını buradan hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz.

Efektler: Bu kısımdan tüm Instagram kullanıcıları tarafından oluşturulan efekt galerisine göz atabilir ve videonuza ekleyebilirsiniz.

Zamanlayıcı: Kliplerinizi elinizi kullanmadan kaydetmek için buradan zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz. Kayıt butonuna dokunun ve geri sayımı başlatın.

Hizala: Reels videonuzda kullandığınız nesneleri buradan hizalayabilirsiniz.

Reels videonuzu kaydettikten sonra yukarıdaki gibi bir pencere sizi karşılayacak. Buradan videonuzu "Keşfet" kısmında paylaşabilir ve daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Dilerseniz videonuzu kendi akışınızda da paylaşabilir ve arkadaşlarınızın dikkatini çekebilirsiniz.

Paylaştığınız videolar, Instagram profilinizin hemen alt kısmındaki Reels simgesinin altında görülebilecek.

Intagram'ın, Reels özelliği ile TikTok'a rakip olup olamayacağını ise zaman gösterecek.