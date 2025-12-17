Instagram videoları televizyonlara geliyor: Yeni uygulama yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya devi Instagram, mobil deneyimi oturma odalarına taşıyan "Instagram for TV" uygulamasını piyasaya sürdü.

Şimdilik sadece ABD'deki Amazon Fire TV kullanıcılarına sunulan bu yeni hizmet, platformun video stratejisinde önemli bir genişlemeyi temsil ediyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İÇERİK VE ÇOKLU PROFİL DESTEĞİ

Yeni uygulama, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özel olarak derlenen Reels videolarını müzik, komedi ve yaşam tarzı gibi çeşitli kategoriler altında sunuyor.

Tek bir cihazda beş farklı hesaba kadar destek veren sistem, mevcut mobil uygulama ile kolayca eşleştirilebildiği gibi sadece TV için yeni bir hesap oluşturulmasına da imkan tanıyor.

YOUTUBE VE TIKTOK İLE BÜYÜK REKABET

Televizyon dünyasına giriş yapan Instagram, bu stratejik hamlesiyle YouTube ve TikTok gibi rakiplerinin hakim olduğu büyük ekran pazarından pay almaya çalışacak.

Şirket, kullanıcıların televizyon kanalı değiştirir gibi konforlu bir şekilde Reels izlemesini sağlayarak platformdaki etkileşim sürelerini artırmak istiyor.