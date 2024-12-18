Instagram yıl sonu kutlamaları için yeni özelliklerini duyurdu

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Instagram, kullanıcıların yıl sonu anılarını paylaşmaları ve yeni yılı kutlamaları için eğlenceli özellikler ekledi.

Hikayeler için kolaj, yeni yıl temalı Add Yours şablonları, özel yazı tipleri ve efektler, DM'ler için sohbet temaları ve gizli ifadeler, Instagram'ın yılbaşı hediyeleri arasında yer alıyor.

HİKAYELER İÇİN KOLAJ

Instagram, kullanıcıların yılın en sevdikleri fotoğraflarını tek bir gönderide birleştirebilecekleri Kolaj özelliğini kullanıma sundu.

Bu özellik, kullanıcıların yıl boyunca yaşadıkları önemli anları görsel bir şekilde özetlemelerine olanak tanıyor.

YENİ YIL TEMALI ÖZELLİKLER

Instagram, yeni yıla özel Add Yours şablonları, "Yeni Yıl" yazı tipi, "Geri Sayım" metin efekti ve DM'ler için tatil temalı sohbet temaları gibi özellikler ekledi.

Bu özellikler, kullanıcıların yılbaşı ruhunu yansıtmalarına ve arkadaşlarıyla etkileşim kurmalarına yardımcı oluyor.

GİZLİ İFADELER

Instagram, Notlar ve DM'lerde "Mutlu Yıllar" veya "Merhaba 2025" gibi ifadeler yazıldığında eğlenceli animasyonlar ve efektler ortaya çıkaran gizli ifadeler ekledi.

Instagram'ın yılbaşı için sunduğu bu özellikler, sınırlı bir süre için geçerli olacak. Kullanıcılar, bu özellikleri kullanarak yılbaşı kutlamalarına renk katabilir ve anılarını paylaşabilirler.