Instagram'a 2 yeni özellik geliyor: Yapay zeka sohbet botu yolda Meta, Instagram paylaşımlarının Google aramalarında çıkmasını engellemek için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca şirket, sohbet botu üzerinde de çalışıyor.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Meta, Instagram ile ilgili yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Yeni gelecek bir özellik sayesinde, artık herkese açık Instagram gönderileri arama motorlarında görülemeyecek.

Kullanıcılar karar verecek

Kullanıcılarının herkese açık gönderilerinde bile gizlilik ve mahremiyet haklarına odaklanan Meta, kullanıcılarına gönderilerinin arama motorlarında olup olmayacağını seçme fırsatı sunacak.

Daha önce pek çok özelliği fark edip paylaşan Alessandro Paluzzi, bu sefer de söz konusu özelliği ortaya çıkardı.

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Yapay zeka sohbet botu da yolda

Meta, üretken yapay zeka destekli ürünlerini daha fazla kullanıcıya sunma çabalarını sürdürüyor.

Şirket, "Meta AI" isimli sohbet robotunu Hindistan gibi ülkelerdeki kullanıcılarla WhatsApp üzerinde test etmişti. Şimdi ise yeni sohbet botu Instagram arama çubuğuna entegre edilecek.

Arama çubuğundaki arama sorgusu, kullanıcıları DM'de Meta AI ile bir sohbete yönlendirecek.

Kullanıcılar, sohbet botuna dilediği soruları sorabilecek ve yardım alabilecek.