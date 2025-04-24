Instagram'a Reels videolarını indirme özelliği geldi

Haber Merkezi

Sosyal medya devi Instagram, kısa video formatı Reels için önemli bir güncelleme yayınladı. Artık kullanıcılar, beğendikleri Reels videolarını telefonlarının film rulosuna kaydedebilecekler.

Instagram CEO'su Adam Mosseri tarafından doğrulanan bu yenilik, TikTok'un en viral dostu özelliklerinden birini Instagram'a getiriyor.

Güncelleme şu anda ABD'deki kullanıcılara sunuluyor ve yalnızca mobil uygulama üzerinden çalışıyor. Yani Instagram'ı masaüstünden kullananların bu özellik için biraz daha beklemesi gerekecek.

REELS VİDEOLARI NASIL İNDİRİLİR

Bir Reels videosunu indirmek oldukça basit; videonun üzerindeki "Paylaş" simgesine dokunup ardından "İndir" seçeneğine tıklamak yeterli oluyor. Video anında telefonunuzun galerisine kaydediliyor, ancak bazı önemli detaylar var.

Öncelikle, indirme özelliği yalnızca herkese açık hesaplardan paylaşılan Reels videoları için kullanılabiliyor.

Ayrıca, hesap sahipleri dilerlerse kendi içeriklerinin indirilmesini engelleme seçeneğine sahipler. İkinci olarak, indirilen tüm Reels videoları, üzerinde Instagram logosu ve videoyu orijinal olarak yayınlayan hesabın adını içeren bir filigranla birlikte geliyor; bu, TikTok'un ikonikleşmiş filigran uygulamasına oldukça benziyor.

TikTok videolarının, platform dışına kolayca kaydedilip paylaşılabilmesi sayesinde genellikle daha geniş kitlelere ulaşıp viral hale geldiği biliniyor.

Instagram'ın da Reels indirme özelliğini filigranla birlikte sunarak benzer bir etki yaratmayı umduğu düşünülüyor.