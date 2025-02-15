Instagram'a yeni özellik: Dislike butonu geliyor

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Instagram'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor...

Uygulama kullanıcıların belirli yorumları beğenmediklerini veya uygun bulmadıklarını özel olarak belirtmelerine olanak tanıyan yeni bir "dislike" beğenmeme butonunu test etmeye başladı.

REELS VE GÖNDERİLERDE KULLANILACAK

Bu özellik, hem Reels hem de Feed gönderilerinde kullanılabilecek.

Instagram’ın başında bulunan Adam Mosseri, bu özelliğin yalnızca bir test olduğunu ve beğenmeme sayısının gösterilmeyeceğini belirtti.

Ayrıca, beğenilmeyen yorumların sıralamasını düşürmek için bu sinyalin kullanılabileceğini ekledi.

"KALİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK"

Meta, bu testin yorum bölümünün kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Şirket sözcüsü, "Instagram deneyimini ve uygulamada gördüklerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olacak yollar üzerinde çalışıyoruz. Bu yeni butonu, belirli bir yorumu beğenmediklerini veya uygun bulmadıklarını özel olarak belirtmeleri için kullanıcıların kullanımına sunuyoruz" dedi.

GİZLİLİK ESAS OLACAK

Instagram, kullanıcıların hangi yorumları beğenmediğini kimsenin göremeyeceğini, yalnızca ‘kötü yorumların’ yukarılarda görüntülenmemesi için kullanılacağını açıkladı.

REDDİT BENZERLİĞİ

İnternetin en popüler platformlarından Reddit, uzun yıllardır dislike benzeri ‘dowvnote butonuna’ sahip.

Kullanıcılar, negatif veya zararlı bulduğu içeriklerin başkaları tarafından görülmemesi için bu özelliği kullanıyor.