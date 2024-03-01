Instagram'a yeni özellik geliyor: Yine Snapchat'ten kopyaladı Instagram, takip ettiğiniz kullanıcıları haritada görmenizi sağlayacak "Friend Map" adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

ensonhaber.com

Video ve Fotoğraf paylaşım platformu Instagram, Snapchat'ten hikayeler özelliğini kopyalamış ve oldukça ses getirmişti.

Sosyal medya uygulaması, şimdi de "Friend Map" (Arkadaş Haritası) adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram, bu özellik için yine Snapchat'ten ilham aldı.

Harita üzerinden konum görülebilecek

Instagram'a gelecek yeni özellik sayesinde, arkadaşlarınızın konumlarını bir dünya haritası üzerinden görebileceksiniz.

Sadece konumlarını paylaşan kullanıcılar, harita üzerinde görülebilecek. Dilerseniz bu özelliği kapatabileceksiniz. Ayrıca platform, harita üzerine notlar bırakmanıza da izin verecek.

Arkadaş Haritası'nın konumunuzu hangi arkadaşlarınızın görebileceğini seçmenize izin vereceği ve Hayalet Modu sayesinde isteyen kullanıcıların konumlarını gizleyebileceği belirtildi.

Ayrıca, kullanıcıların konumu yalnızca Instagram açıldığında yenilenecek ve anlık olarak güncellenmeyecek.

Gelen bilgilere göre şirket, özellik için son çalışmalarını yapıyor ve çok yakında kullanıma sunulabilir.

Snapchat'in 2017 yılından bu yana harita özelliğini kullandığı biliniyordu. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde arkadaşlarının nereden olduklarını anlık olarak görüntüleyebiliyor.