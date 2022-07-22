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    Instagram'da 15 dakikadan kısa videolar Reels olarak paylaşılacak

    osyal medya platformu Instagram, 15 dakikadan kısa yeni video gönderilerinin artık Reels olarak paylaşılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 12:18
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    Instagram'da 15 dakikadan kısa videolar Reels olarak paylaşılacak

    Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.  Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

    Bu yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

    Instagram, şimdilerde yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Sosyal medya platformu, etkileşimi artırmak için artık video gönderi paylaşımlarını reels formatına dönüştürüyor.

    15 dakikadan kısa videolar Reels olarak paylaşılacak

    Sosyal medya platformu Instagram, 15 dakikadan kısa yeni video gönderilerinin artık Reels olarak paylaşılacağını duyurdu. Bu değişiklikten önce yayınlanan videolar video olarak kalacak ve reels olmayacak.

    Şirket ayrıca, uygulamadaki tüm videolar için tek bir ana sayfa oluşturmak amacıyla kullanıcı profillerindeki video ve reels sekmelerini birleştiriyor.

    Instagram da 15 dakikadan kısa videolar Reels olarak paylaşılacak #1

    Amaç daha fazla etkileşim

    Meta sözcüsü, Instagram’daki video deneyimini basitleştirme ve iyileştirme çabalarının bir parçası olarak bu özelliğini test ettiklerini açıkladı.

    Bu sayede Instagram, tüm videoları reels sayfasına yönlendirerek videolardan daha fazla etkileşim almayı umuyor.


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