Instagram’da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk isim: Cristiano Ronaldo

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk isim olmayı başardı.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en popüler isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü futbolcular, söz konusu platformlardan oldukça ciddi kazançlar elde ediyor.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora daha imza attı.

RONALDO, INSTAGRAM'DA 400 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Ronaldo, sosyal medya platformu Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu. Ronaldo’nun en yakın rakibi Kylie Jenner’ın ise 308 milyon takipçisi bulunuyor.

Ocak 2020’de Instagram'da 200 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk kişi olan Ronaldo, Ocak 2021’de 250 milyon, Haziran 2021’de de 300 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk kişi olarak rekor kırmaya devam etmişti.

Bugüne kadar 3 bin 242 paylaşım yapan Ronaldo, 501 kişiyi de takip ediyor. Öte yandan, Ronaldo'nun eşiyle birlikte ikiz bebek beklediklerini duyurduğu aşağıdaki fotoğrafı, 32 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en beğenilen ikinci gönderisi olmuştu.







