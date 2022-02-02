Instagram’da birinin hikayesine gizlice bakmanın 3 yolu

Instagram’da bir kullanıcının hikayesine kendini ifşa etmeden nasıl bakılabileceği merak ediliyor. Bu noktada sizler için Instagram hikayelerine gizlice bakmanızı sağlayacak 3 yöntemi derledik.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamaları arasında yer alıyor.

Günümüzde pek çok yaş grubu tarafından severek kullanılan Instagram’da fotoğraf paylaşılabileceği gibi 24 saat sonra yok olan hikayeler de atılabiliyor.

Bu hikayeler, sadece kişilerin profilini görmesine izin verdiği kişiler tarafından görülebiliyor. Bu nedenle bazı kişiler, gizli hesaplardaki hikayelerin nasıl izlenebileceğini merak ediyor.

Öte yandan hepimizin de bildiği gibi Instagram’da herhangi birinin hikayesine göz attığınızda, o kişi onun hikayesine bakıp bakmadığınızı görebiliyor.

Ancak bazı kullanıcılar, bazen bir başkasının Instagram hesabını ‘stalklarken’ isminin görülmesini istemeyebiliyor. Bu noktada Instagram’da kendini ifşa etmeden bir başka kullanıcının hikayesine bakmanın yöntemleri araştırılıyor.

Biz de sizler için bir başka Instagram kullanıcısının hesabındaki hikayeleri ifşa olmadan nasıl bakabileceğinizi ve indirebileceğinizi anlattık. İşte Instagram’da birinin hikayesine gizlice bakmanın yöntemleri…

INSTAGRAM HİKAYESİNE BAKMAK İÇİN FARKLI SİTELER VAR

Bir başka kullanıcının Instagram hikayelerine anonim olarak bakabilmek için o kişinin hesabının herkese açık olması gerekmektedir.

Kısacası, hikayelerini anonim hesaplardan gizlemiş olan birinin Instagram’da paylaştığı fotoğraflara veya hikayelere erişmeniz mümkün değildir.

Ancak profili herkese açık olan bir kullanıcının paylaştığı görsel veya videoları anonim olarak görüntülemek istiyorsanız kullanabileceğiniz alternatif web siteleri mevcut.

GÜVENLİK ÖNLEMİ BULUNMUYOR: STORYDOWNLOADER

StoryDownloader’ı diğer sitelerden ayıran en önemli özelliği, sadece hikaye indirmeye yönelik bir arayüze sahip olmasıdır.

Bunun yanı sıra alternatiflerinin aksine herhangi bir güvenlik sorusu ile uğraşmak durumunda kalmıyorsunuz.

İlgili siteye gidip hikayelerine bakmak istediğiniz kullanıcının adını girin ve Download butonuna basın. Daha sonra bütün güncel hikayeler karşınıza çıkacaktır.

FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANILABİLİR: INSTADP

InstaDp sayesinde hem başka kullanıcıların hikayelerini anonim olarak izleyebilir ve indirebilir hem de profil fotoğraflarını en yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Reels videolarını indirebilmeniz için de imkan tanır.

Yapmanız gereken şey, ilgili siteye gidip istediğiniz sekmeyi seçerek kullanıcı adını girmek. Daha sonra küçük bir güvenlik adımını geçerek istediğiniz materyalleri indirebilirsiniz.

BASİT ARAYÜZE SAHİP: STORYSAVER

StorySaver’ın en dikkat çeken özelliği, basit ve kullanılabilirliğinin üst düzeyde olmasıdır.

Herhangi bir kullanıcının Instagram hikayesini izlemek ve indirmek için ilgili siteye gidin ve kullanıcı adını yazın.

Ardından ‘Download’ butonuna basın. Daha sonra basit bir Captcha butonuna tıklayarak hikayelerin tamamını görüntüleyebilirsiniz. Bu site, aynı zamanda Highlights indirme gibi bir opsiyon da sunuyor.