Instagram'da bu özelliği kontrol edin: Konumunuzu gösteriyor

Meta, Instagram'a yeni bir özellik daha ekledi.

Artık, "kim şu anda nerede" diye merak etmeyeceksiniz.

Türkiye'de kullanıma sunulan özellik, "harita" özelliği sayesinde konumunuza ulaşabiliyor ve takipçilerinizde paylaşmaya izin veriyor.

Bu kapsamda konum paylaşımı açık olan arkadaşlarınızı anlık olarak takip edebilecek ve son hikayelerini hangi konumdan paylaştığını görebileceksiniz.

KONUM BİLGİSİ GÖSTERİYOR

Direkt mesaj kısmında görülebilen bu özellik, gizlilik kapsamında da tercih değişimine izin veriyor.

Uygulamadan yapılan açıklamada,“Arkadaşlarından güncel haberleri al ve etrafında neler olup bittiğini gör. Yerleri ve gönderileri keşfet, yakınındaki etiketlenenleri gör. Konumunu sen kendileriyle paylaşmadığın sürece hiç kimse göremez. Paylaşılan konumlar; harita, akış ve sohbetler gibi yerlerde görünür. Güvendiğin kişilerle paylaş. Ayarlarını istediğin zaman değiştirebilirsin. Eğer paylaşırsan, tam konumun Instagram’ı her açtığında güncellenir. Uygulamayı 24 saat açmazsan, konum bilgisi kaybolur.” denildi.