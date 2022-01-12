Instagram'da gönderilerin yeri değiştirilebilecek

Instagram'a gelecek yeni özellikle birlikte kullanıcılar, profil sayfalarında yer alan gönderilerin yerlerini değiştirebilecek.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcılara daha fazla özgürlük sunan bazı yenilikler üzerinde çalışıyor.

Mobil uygulamalarla ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan yeni özelliğe göre Instagram, kullanıcıların profil sayfalarında daha fazla değişiklik yapmasına imkan tanıyacak.

GÖNDERİLERİN YERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, profil sayfasındaki ayarlar bölümünde "Izgarayı düzenle" seçeneği yer alacak.

Bu ayar sayesinde kullanıcılar, profil sayfalarında paylaşıkları gönderilerin yerini değiştirebilecek.





Instagram profillerindeki gönderiler, şu anda paylaşım tarihine göre sıralanıyor. Ancak yeni özellik ile birlikte, eski paylaşılan gönderiler bile ilk sıralara taşınabilecek.

İçerik üreticileri de en çok beğeni alan ya da sponsorlu gönderileri daha fazla ön plana çıkarabilecek.

Instagram, bu özelliğin testlerine henüz başlamadı. Bu nedenle gönderi düzenlemenin kullanıcılara sunulması için epey zaman var.