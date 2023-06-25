Instagram'da "görüldü" kapatma hileleri: Bu yöntemlerle okundu bilgisini gizleyebilirsiniz! Instagram’da okundu bilgisini kapatma gibi bir özellik bulunmuyor. Ancak mesajları açmadan da içeriğini görüntüleyebilirsiniz! İşte okundu bilgisini kapatmadan mesajları okumanın hileleri…

Son zamanlarda popülerliği giderek artan mesajlaşma uygulamaları arasında yerini sağlamlaştıran Instagram, kullanıcıların mesajlaşma deneyimini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak henüz mesajlarda okundu bilgisini kapatma gibi bir özellik bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde konu hakkında yenilikler yapılacağı düşünülüyor.

Meraklı gözlerden sıyrılmak ve mesajları gizlice okumak için bazı eğlenceli hileler var! Geliştirilen yeni taktiklerle, Instagram mesajlarını açmadan bile içeriklerine göz atabilirsiniz.

Eğer merak ettiğiniz bir mesajı okumadan görüntülemek istiyorsanız bu hileleri deneyin…

Instagram mesaj bildirimlerini kapatın

Bir Instagram mesaj bildirimine dokunduğunuzda, bu mesaj okundu olarak işaretlenir ve bunu geri almanın bir yolu yoktur. Bundan kaçınmanın bir yolu, Instagram Direct bildirimlerini kapatmaktır. İşte nasıl.

· Instagram uygulamasını açın ve profilinize gidin

· Menü simgesine (üç dikey çizgi) dokunun

· Ayarlar'a dokunun

· Bildirimler öğesini seçin

· Mesajlar'ı seçin . ( Direk Mesajlar diyebilir.)

· Mesaj İstekleri ve Mesajlar altında, Kapalı'nın yanındaki daireleri işaretleyin.

Uçak modunu kullanın

Mesajlarınızı okumaya hazır olduğunuzda, herhangi bir mesaja dokunmadan önce gelen kutunuzu açın ve uçak modunu açın.

· Instagram uygulamasını açın.

· Sağ üstteki Messenger sembolüne dokunun . Birleştirilmiş Instagram/Facebook Messenger gelen kutusuna geçmediyseniz, Instagram Direct gelen kutusunu açmak için posta simgesine dokunun

· Uçak Modu'nu açın ve Wi-Fi'nin kapalı olduğundan emin olun

· Android'de, Hızlı Ayarlar Menüsüne erişmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın. Uçak modu'na dokunun

· Bir iPhone'da uçak modunu açmak için aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açın ve Uçak modu'na dokunun

· Mesajlarınızı okuyun.

· Gelen kutusundan çıkın ve profil sayfanıza dönün.

· Menü simgesine (üç dikey çizgi) dokunun.

· En alttaki Ayarlar'a dokunun

· Aşağı kaydırın ve Oturumu Kapat'a dokunun

· Uçak modunu kapatın

· Hesabınıza tekrar giriş yapın.