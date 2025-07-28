Instagram'da herkesin adresi ifşa oldu: İşte gelen tepkiler

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcılar arasında büyük bir gizlilik endişesine yol açan yeni bir özelliği sessiz sedasız bir şekilde kullanıma sundu.

Yeni "Dünya Haritası" özelliği, kullanıcıların anlık konumunu tüm takipçilerine gösteriyor ve en endişe verici yanı, bu özelliğin varsayılan olarak açık gelmesi.

GİZLİLİĞİ TEHDİT EDEN YENİ ÖZELLİK

Bu yeni özellik sayesinde, uygulamayı her açtığınızda güncel konumunuz bir harita üzerinden takipçilerinizle paylaşılıyor.

Daha önce test aşamasında bile görülmeyen bu özelliğin, kullanıcının onayı alınmadan varsayılan olarak aktif edilmesi büyük tepki çekti.

INSTAGRAM KONUM PAYLAŞIMI NASIL KAPATILIR

Bu özelliği kapatmak için profilinizdeki ayarlar menüsünden "Hikaye, canlı yayın ve konum" seçeneğine, ardından "Konum paylaşımı" bölümüne gitmeniz gerekiyor.

Bu ekranda "Hiç kimse" seçeneğini işaretleyerek anlık konum takibini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Instagram kullanıcıları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda bu özelliğe tepki gösterdi.

Birçok kullanıcı, varsayılan olarak açık gelen özellik konusunda Meta'yı eleştirirken, bazı kullanıcılar ise farkında olmadan adres bilgilerinin ifşa olmasına tepki gösterdi.