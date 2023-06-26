Instagram’da sizi engelleyenleri görmek için bu yöntemi deneyin! Instagram’da bir kullanıcı sizi engellediğinde herhangi bir bildirim gelmez. Ancak sizi engelleyenleri görebilmeniz mümkün. Nasıl mı? Bu hilelerle Instagram’dan sizi engelleyenleri görebilirsiniz.

Sosyal medya dünyasının gizemlerle dolu platformu Instagram'da sizi engelleyenler artık kaçamayacak!

Birçok kullanıcı sizi engelleyenleri görebilmenin imkansız olduğunu düşünüyor. Instagram biri sizi engellediğinde herhangi bir bildirim gelmediği için araştırmadan bilemezsiniz.

Sizi engelleyenleri görebilmek için bazı uygulamalar da mevcuttur. Ancak üyelik satın alma karşılığında engelleyenleri gösterir.

Ancak bu uygulamalara boşuna para ödemenize gerek yok. Sizler için Instagram’dan sizi engelleyenleri görmenin yollarını derledik.

Instagram’dan sizi engelleyenleri anlamanın yolları

1-Hesapları arayın

Uygulamadaki Arama çubuğuna gidin ve kullanıcı adını girin. Hesap sonuçlarda görünmüyorsa, ya sizi engellediler ya da hesaplarını sildiler.

2-Profillerine ulaşmak için eski bir DM ya da yoruma bakın

Profili görünüyorsa, ancak aynı zamanda bir Kullanıcı bulunamadı ve fotoğraf ızgarasında Henüz Gönderi Yok mesajı görüntüleniyorsa, bu, kişinin sizi engellediğini gösterir.

3-Web’de Instagram profillerini ziyaret edin

Herhangi bir mobil veya masaüstü tarayıcıyı başlatın ve www.instagram.com/(kullanıcı adı) girin. Profillerini tarayıcıda görebiliyor ancak uygulamada göremiyorsanız, bu sizi engelledikleri anlamına gelir. Web'de Instagram üzerinden profili göremiyorsanız, kişi hesabını silmiş olabilir.

4-Takip etmeye çalışın

Web üzerinde Instagram'a gidin ve profil sayfalarını tarayıcıda açın. Mavi takip düğmesine dokunarak sizi engelleyip engellemediklerini kontrol edin. Sizi engelledilerse düğme çalışmaz ve Instagram bir mesajla ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir.

5-Gruplarda ve diğer hesaplarda beğenileri ve yorumları arayın

Bu yöntem, kullanıcının hesabını silmediğini, sadece sizi engellediğini gösterir.