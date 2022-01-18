Instagram'da takipçi gizleme dönemi başlıyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram, takipçi gizleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcılara daha fazla özgürlük sunan bazı yenilikler üzerinde çalışıyor.

Mobil uygulamalarla ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen geliştirici Alessandro Paluzzi, test edilen yeni bir özelliği daha ortaya çıkardı.

TAKİPÇİLER GİZLENEBİLECEK

Alessandro Paluzzi'nin paylaşımına göre, kullanıcılar takipçilerinin başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek.

Yeni özellik sayesinde, mavi tiki olan ve 4 bin üzerinde takipçisi olan işletme hesapları dilerse "takipçi" sekmesinde yer alan isimleri gizleyebilecek.

AMAÇ BOTLARI ENGELLEMEK

Kullanıcı tarafından belirlenen profillere erişen ve ayrım gözetmeksizin insanları takip etmeye başlayan botlar oldukça kullanışlı. Örneğin botlar, herhangi bir işletme hesabını takip edenleri listeleyip onları takibe alıyor ve böylece hedef kitlesini büyütebiliyor.

Ancak yeni özellikle birlikte, isimler takipçi listesinden gizleneceği için, agresif bir şekilde takip etmeye başlayan botlar bu listeye erişemeyecek.