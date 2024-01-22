Instagram'daki sahte Alper Gezeravcı hesabı 600 bin takipçiyi geçti Instagram'da ilk Türk astronot Alper Gezeravcı adına açılan bir hayran sayfası, 600 bin takipçiye ulaştı. Bunun üzerine açıklama yapan Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın gerçek sosyal medya hesaplarını paylaştı.

AA & Ensonhaber

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın başarılı bir şekilde uzaya fırlatılması ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşması, Türkiye'de oldukça ses getirdi.

Instagram'da "alpergezeravci" kullanıcı adına sahip sahte bir hesap, Gezeravcı'nın ağzından bir soru-cevap paylaştı ve birçok platform bu konuşmaları gerçekmiş gibi paylaştı.

Üstelik söz konusu sahte hesap, kısa süre içinde Instagram'da 600 bin takipçiyi geride bıraktı

Türkiye Uzay Ajanı açıklama yaptı

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını paylaştı.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper", olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapan sahte hesabın sahibi, gerçek hesap olmadığını ve hayran profili olduğunu söyledi.