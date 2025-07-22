Instagram'dan yeni özellik: Otomatik Reels kaydırma

Sosyal medya devi Instagram, Reels platformunda geçirilen zamanı daha da artırabilecek yeni bir özelliği test ediyor.

"Otomatik kaydırma" adı verilen bu fonksiyon, videoların art arda otomatik olarak oynamasını sağlıyor.

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞACAK

Varsayılan olarak kapalı gelen bu özelliği kullanmak için, bir Reel izlerken paylaşım simgesinin altındaki üç noktalı menüye dokunmak ve "Otomatik kaydırma" seçeneğini aktif hale getirmek yeterli olacak.

Bu adımdan sonra, izlenen her Reel bittiğinde bir sonrakine otomatik olarak geçiş yapılacak.

KULLANICI KONTROLÜNÜ AZALTAN ADIM

Bu özellik, kullanıcıların manuel kaydırma kontrolünü ortadan kaldırarak platformda amaçladıklarından daha fazla vakit geçirmelerine neden olabilir.

Şu an için Hindistan başta olmak üzere sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen özelliğin yakın zamanda herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.