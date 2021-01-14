Intel CEO'su Bob Swan görevinden ayrılıyor

Intel Ceo'su Bob Swan, 15 Şubat itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı.

Son zamanlarda en büyük rakibi AMD ile baş etmeye çalışan ve yıllardır güç verdiği Apple Mac bilgisayarlarda artık tercih edilmeyen Intel'de, CEO'luk koltuğunda oturan Bob Swan hedef tahtasındaydı.

Intel Ceo'su Bob Swan, 15 Şubat itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı. Yerine VMWare CEO'su Pat Gelsinger gelecek.

HİSSELER FIRLADI

Haberin duyurulmasının ardından Intel’in hisseleri yaklaşık yüzde 13 arttı. VMWare’in hisseleri ise yüzde 5′in üzerinde düşüş gösterdi.

Swan'in görev süresi boyunca Intel, bir çok önemli anlaşmasını kaybetti. Apple, yeni çıkardığı MacBook serilerinde Intel işlemcilerini kullanmayı bıraktı. Bunun yerine kendi M1 işlemcilerini kullanmaya başladı.

Sonbaharda çıkaracağı masaüstü Mac bilgisayarlarında da kendi işlemcilerini kullanacağını açıklayan Apple, böylelikle 15 yıllık Intel macerasından vazgeçmişti.