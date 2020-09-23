Intel, Huawei'ye ürün tedarik etmek için ABD'den lisans aldı

Intel sözcüsü, şirketin belirli ürünleri Çinli şirket Huawei'ye tedarik etmeye devam etmesi için ABD yetkililerinden lisans aldığını açıkladı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

INTEL, ABD'DEN İZİN İSTEDİ

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden ABD merkezli Intel, Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den izin istedi.

Intel sözcüsü, şirketin belirli ürünleri Çinli şirket Huawei'ye tedarik etmeye devam etmesi için ABD yetkililerinden lisans aldığını açıkladı.

ABD-Çin ilişkileri yıpranırken Washington, Huawei'nin casusluk için Çin hükümeti ile veri paylaştığını öne sürerek dünya çapındaki hükümetleri Huawei'yi sıkıştırmaya zorluyor.

15 Eylül'den itibaren devreye giren yeni kısıtlamalar, ABD şirketlerinin Huawei'den ürün alımını veya Huawei'ye hizmet verilmesini engellemişti.