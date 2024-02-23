Intel ile Microsoft anlaştı: 15 milyar dolarlık çip üretimi yapılacak Microsoft ile Intel arasında 15 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzalandı. Intel, anlaşma kapsamında Microsoft'a çip üretecek.

ensonhaber.com

Microsoft, gelişmiş çiplerin üretimi konusunda Intel ile el sıkıştı. 15 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Intel, Microsoft için çip üretimine başlayacak.

Microsoft ya da Intel, bu çiplerin ne amaçla kullanılacağını henüz açıklamasa da raporlar, şirketin işlemci ve yapay zekâ sektöründe yeni çiplere ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Çip tasarımını Microsoft yapacak

Her ne kadar çip üretim işinden Intel sorumlu olsa da anlaşma kapsamında çiplerin tasarımı Microsoft tarafından yapılacak.

Edinilen bilgilere göre Intel, 18A isimli yeni üretim mimarisini Microsoft'un özel çipleri için kullanacak. Bu sayede, Intel'in 18A sürecini kullanan ilk büyük firma, Microsoft olmuş olacak.

Son zamanlarda Intel için işler pek iyi gitmiyor. Microsoft ile yapılan bu anlaşma, çip üreticisinin yeniden toparlanmasını sağlayabilir.

Başka bir firmaya ait tasarımların üretilmesi, Qualcomm ve TSMC gibi firmalar tarafından da tercih ediliyor ve böylelikle kârlılık artıyor.