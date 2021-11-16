Internet Explorer, kullanıcıların başına bela oldu

Microsoft, her ne kadar Internet Explorer tarayıcısına destek vermese de korsanlar, tarayıcıdaki açıklardan faydalanarak şirketleri hedef alıyor.

Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında yayınlanmıştı.

Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle yarışta oldukça geride kaldı.

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft, 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren tamamen desteği kesmişti.

SİBER SALDIRGANLAR HALA KULLANIYOR

Magniber fidye yazılımı çetesi, Microsoft'un eski tarayıcısındaki iki güvenlik açığından yararlanarak kullanıcılara saldırı başlattı.

Grup, Internet Explorer güvenlik açıklarından yararlanarak Asya'da faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına kötü amaçlı reklamlar yoluyla saldırıyor.

Fidye yazılım grubu, başlangıçta yalnızca Güney Kore'deki kullanıcıları hedef alsa da son zamanlarda Çin, Tayvan, Singapur, Malezya ve Hong Kong gibi ülkeler de saldırı kapsamına alındı.

Magniber'in en son siber saldırılarında yararlanılan Internet Explorer güvenlik açıkları CVE-2021-26411 ve CVE-2021-40444 olarak biliniyor.

Aslında bu açıklar, bu yılın mart ayında Microsoft tarafından yamayla kapatılmıştı. Ancak yamayı uygulamamış olan sistemlerde açıklar hala devam ediyor.

Internet Explorer'ın kullanımı Dünya çapında yüzde 1'lere kadar düşse de Microsoft, bu tarayıcının kullanımının acilen durdurulması gerektiğini vurguluyor.