İnternet paketinizi en çok sömüren 7 uygulama

İnternet paketinizi en çok sömüren 7 uygulama

Instagram, Facebook, Youtube... Bu uygulamalar telefonlarınızdaki internetin ne kadarını tüketiyorlar biliyor musunuz? İşte internet paketinin baş düşmanı 7 uygulama...

İnternet kullanırken çoğumuz ne için ne kadar harcadığımızı ve neye ne kadar ödediğimizi bilmiyoruz. Özellike faturalı hat kullanıcısı iseniz ve ay sonu "nereye gitti bu kadar internet" diye sorguluyorsanız, bu listeye göz atmanızda fayda var.

İnterneti çok daha verimli ve ekonomik kullanmak isteyenler veri kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Neyin ne kadar internet harcadığını bilmeden internet paketinizin çabuk bitmesini anlamlandıramazsınız.

Bu noktada ise uygulamalar ne kadar internet harcıyor sorusu karşımıza çıkıyor.

Nihai veri kullanımı cihazınıza ve seçtiğiniz ayar yapılandırmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak ortalama rakamları baz alabiliriz.

Paketinizdeki interneti korumak için kullanımı kısmak istiyorsanız, en çok internet yiyen uygulamalar listesini sizler için yazdık.

INSTAGRAM

Instagram, tam anlamıyla bir veri canavarı. Eğer bu platformda bir saat geçirmek isterseniz, yaklaşık olarak 720 MB interneti feda etmeniz gerekiyor. Bu nedenle dikkat etmeniz gereken en önemli uygulama hiç kuşkusuz ki Instagram olarak öne çıkıyor.

YOUTUBE

YouTube, internet paketinizi sömüren uygulamaların demirbaşı...Ortalama bir kullanıcı için 360p çözünürlükte YouTube'un saatlik veri tüketimi yaklaşık 300 MB olarak hesaplanabilir. Tabii daha az veri tüketimi için çözünürlük ayarlarını elden geçirmeyi ihmal etmeyin.

NETFLİX

Film ve dizi denince vazgeçilmez olan Netflix, 1 saatlik bir video izleme süresinde 1 GB harcıyor. Netflix’de dizi film izlerken akıllıca davranmak için WİFİ kullanarak önceden izleyeceklerinizi indirebilirsiniz.

SNAPCHAT

Bir dönemlerin popüler sosyal medya platformu olan Snapchat'te gezinmek isterseniz, her saat 160 MB veri harcayacaksınız. Bu noktada basit bir hesaplama yapabilmeniz adına bir Snap görüntülemek ya da yüklemek, ortalama olarak 1 MB tüketecektir.

FACEBOOK

Facebook üzerinden video izlemeyi seviyorsanız, bir saatlik ortalama bir gezinti boyunca 160 MB veri tüketimi yapacaksınız.

SPOTİFY

Popüler müzik dinleme ve indirme platformu Spotify, 1 saatte 72 MB tüketiyor. Dinledikleriniz çevrimdışı listelerinizde yoksa o zaman kotanıza elvade ediyorsunuz.

TWİTTER

Twitter’ı az miktarda fotoğraf görüntüleyerek ve dilediğiniz kadar paylaşım okuyarak kullanırsanız, 1 saatte 50 MB, 24 saatte ise 1 GB 150 MB civarında internet harcayacaktır.