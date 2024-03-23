İnternetiniz hızlı mı bitiyor? İşte paketinizi sömüren 7 detay Eğer düşük bir internet paketi kullanıyorsanız, kotanızın hızlı bir şekilde tükenmesi oldukça muhtemel. Peki internet paketiniz neden hızlı bir şekilde bitiyor? Gelin buna sebep olan 7 detaya yakından bakalım.

ensonhaber.com

Mobil internet, günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, birçoğumuzun deneyimlediği ortak bir sorun var: İnternet paketlerinin hızlı tükenmesi.

Mobil internet paketlerinin hızlıca tükenmesi, kullanıcıların online etkinliklerini kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda ek maliyetlere de yol açabiliyor.

Şimdi bahsedeceğimiz bazı etkenler, siz farkında olmasanız da internet paketinizi gizlice sömürüyor.

1. Otomatik indirme özelliğinin açık olması

Mobil internet kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri, otomatik indirmeler ve güncellemelerin açık olması nedeniyle internet paketlerinin hızlıca tükenmesidir.

Mobil cihazlarda yüklü olan uygulamaların düzenli olarak güncellenmesi gerekebilir. Bu güncellemeler genellikle otomatik olarak arka planda indirilir ve yüklenir.

Büyük güncellemeler veya sık yapılan güncellemeler, mobil internet paketlerinin hızlı tükenmesine neden olabilir.

Uygulama ve sistem güncellemelerini manuel olarak yapmayı tercih edebilirsiniz. Böylece, büyük güncellemelerin veya veri yoğun indirmelerin kontrolünü elinizde tutarsınız.

2. Arka planda açık olan uygulamalar

Mobil cihazlarda arka planda açık olan uygulamalar, kullanıcılar için internet paketlerinin hızlı tükenmesine neden olabilen önemli bir faktördür.

Bu uygulamalar genellikle kullanıcının farkında olmadan çalışır ve sürekli olarak veri alışverişi yaparlar.

E-posta, sosyal medya, bulut depolama ve diğer senkronizasyon uygulamaları sürekli olarak arka planda çalışarak yeni içerikleri indirir ve veri gönderir.

3. Yoğun veri kullanımı ve internet hızı

Yoğun veri kullanımı, internet paketinizi sömüren bir diğer etkendir. Yüksek çözünürlüklü video akışı, müzik dinleme veya büyük dosyaların indirilmesi gibi yüksek veri tüketimi gerektiren aktiviteler, mobil internet paketlerinin hızla tükenmesine yol açabilir.

4. Sosyal medya uygulamaları

Sosyal medya uygulamaları da internet paketinizi ciddi şekilde tüketebilir. Örneğin, Instagram'da bir saat geçirmek isterseniz, yaklaşık olarak 720 MB interneti feda etmeniz gerekiyor.

Ortalama bir kullanıcı için 360p çözünürlükte YouTube'un saatlik veri tüketimi yaklaşık 300 MB olarak hesaplanabilir.

Netflix ise 1 saatlik bir video izleme süresinde 1 GB harcıyor. Netflix’de dizi film izlerken akıllıca davranmak için WİFİ kullanarak önceden izleyeceklerinizi indirebilirsiniz.

5. Online oyunlar

Online oyunlar, genellikle sürekli olarak internete bağlı olmayı gerektirir ve bu da sürekli veri alışverişi yapılmasını sağlar.

Bu durum, mobil internet paketlerinin hızla tükenmesine ve kullanıcıların beklenmedik şekilde internet erişimini kaybetmelerine sebep olabilir.

6. Reklamlar

Mobil uygulamalar ve internet siteleri genellikle reklam geliri elde etmek amacıyla reklamları gösterirler ve bu reklamların yüklenmesi, veri kullanımını artırabilir.

Özellikle görsel veya video reklamlar, büyük miktarda veri kullanabilir ve mobil internet paketlerinin hızla tükenmesine sebep olabilir.

Bu durumun önüne geçmek için çevrimdışı oynayabileceğiniz oyunlarda interneti kapatabilir ya da telefonunuza reklam engelleyici indirebilirsiniz.

7. Otomatik oynatmaların açık olması

Instagram, X (Twitter) ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında otomatik oynatılan videolar, internet paketinizi hızla tüketebilir.

Bunun için uygulamaların otomatik oynatma özelliğini kapatabilir ve uygulamaların içerisindeki veri tasarrufu modunu açabilirsiniz.