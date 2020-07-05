iOS 13.5.1 kullanıcıları batarya sorunundan şikayetçi

iOS 13.5.1 yükleyen iPhone kullanıcıları, telefonların şarjının aşırı hızlı tükendiğinden şikayet ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda destekleyen iPhone modelleri için yayınlanan iOS 13.5.1 güncellemesi, bazı güvenlik açıklarını kapatmış ve hataları düzeltmişti.

Ancak güncellemeyi yükleyen birçok iPhone kullanıcısı, aşırı pil tüketiminden şikayet etmeye başladı.

Yeni paylaşılan bir rapora göre güncellemeyi yükleyenlerin büyük bir çoğunluğu, şarjlarının normalden daha hızlı tükentiğini söylüyor.

Yine raporda yer alan bilgilere göre bu sorunun nedeni, arka planda çalışan ve gereksiz güç tüketen uygulamalar.

AŞIRI PİL TÜKETİMİ NASIL ANLAŞILIR

Rapora göre söz konusu sorun nedeniyle iPhone'lar kullanılmadığı zamanlarda bile ısınıyor. Bu durumda, arka planda çalışan uygulamaları tamamen silebilir veya arka planda uygulama yenileme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bunu yapabilmek için Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile yolunu takip ederek istediğiniz uygulamanın arka planda çalışmasını engelleyebilirsiniz.

Ayrıca Ayarlar > Pil > Ekran Kapalıyken Ortalama seçeneğine bakın. Eğer ekran kapalıyken ortalama şarj tüketimi ekran açık olduğundaki ortalama süreye yakınsa, siz de bu sorundan etkileniyorsunuz demektir.