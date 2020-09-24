iOS 14 güncellemesi Fortnite'ı tamamen silebilir

Epic Games, iOS 14 güncellemesini yükleyen kullanıcıları, Fortnite'ın silinebileceği konusunda uyardı.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, geçtiğimiz günlerde App Store'dan kaldırılmış ve Epic Games ile Apple karşı karşıya gelmişti.

Epic Games, yeni güncelleme ile oyuna kendi ödeme sistemini eklemiş ve oyun için satın alımları daha uygun fiyata sunmuştu. Ancak bu durum Apple'ın kurallarını ihlal ettiği için Fortnite App Store'dan kaldırılmıştı.

Söz konusu yasaktan önce Fornite'ı yüklemiş olan kullanıcılar, oyunu oynamaya devam edebiliyor. Ancak Epic Games, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 14 güncellemesinin oyunu silebileceği uyarısında bulundu.

GEÇİCİ UYGULAMA KALDIRMA OYUNU SİLİYOR

iOS 14 güncellemesini yüklemek için yeterli boş alanı olmayan kullanıcılara, "Yazılım güncellemesini yüklemek için uygulamalaı geçici olarak kaldırılsın mı?" diye bir uyarı çıkıyor.

Kullanıcılar bu mesaja onay verdiğinde, sistem boş alan açmak için uygulamaları kaldırıyor ve iOS 14 güncellemesi kuruyor. Ardından kaldırılan uygulamalar yeniden geri yükleniyor.

Eğer kullanıcılar bu mesaja onay verirse, Fornite iPhone'lardan silinebiliyor. Oyun şu anda App Store'da bulunmadığından, yeniden geri yüklenemiyor.





Epic Games'e göre iPhone sahipleri, söz konusu mesajı gördüğünde İptal seçeneğine dokunarak, silinecek uygulamaları manuel olarak seçmeli ve daha sonra iOS 14 güncellemesini yüklemeli.