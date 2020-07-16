iOS 14'ün Android sürümlerinden aldığı 5 özellik

iOS 14 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek, ancak daha önce android telefonlarda zaten bulunan 5 özelliği listeledik.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 22 Haziran'da gerçekleştirdiği geliştiriciler konferansında merakla beklenen iOS 14 sürümü tanıtmıştı.

Eylül veya ekim ayında tanıtılacak yeni iPhone 12 modelleri ile birlikte kullanıma sunulacak iOS 14, birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor.

Ancak android kullanıcıları, iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikleri yıllardır kullanıyor. İşte yıllardır android telefonlarda bulunan 5 iOS 14 özelliği:

1- UYGULAMA KİTAPLIĞI, ÇEKMECESİ VE ÖNERİLEN UYGULAMALAR





Apple, sayfalarca uygulama kullanan kullanıcıların yaşadığı sorunu çözebilmek için uygulama kütüphanesi özelliğini iOS 14'e ekledi.

Android telefonlardaki uygulama çekmecesine benzeyen bu özellik sayesinde kullanıcılar, sıklıkla kullandıkları uygulamaları kategorilere ayırabilecek ve iPhone'ların ana ekranını daha sade bir şekilde kullanabilecek.

Ancak bu özellik, yıllar önce tanıtılan Android 0.5 sürümü ile birlikte zaten kullanıma sunulmuştu.

Android 0.5 Milestone'dan ilgili ekran görüntüsü:

2- VARSAYILAN UYGULAMA SEÇİMİ





iOS'un her sürümüyle ilgili en büyük şikayetlerden biri de belirli dosya türleri için varsayılan bir uygulama ayarlanamamasıydı. Apple, kullanıcıların iOS 14'te varsayılan bir tarayıcı ve e-posta uygulaması seçmelerine izin vererek bu durumu kısmen de olsa çözüme kavuşturacak.

Ancak bu özellik, 12 yıl önce yayınlanan Android 1 sürümünden itibaren telefonlarda zaten yer alıyor.

3- ANA EKRAN WIDGET'LARI

Apple genellikle sade bir ana ekran benimsediğinden, ana ekranda widget özelliğe izin vermiyordu. Ancak iOS 14 ile birlikte widget'lar artık iPhone'lara da geliyor.

Widget kütüphanesindeki widget'ları ana ekrana ekleyerek, ekranı istediğiniz gibi kişiselleştirebileceksiniz.

Android kullanıcıları, Android'in 0.9 Beta sürümünden bu yana bu özelliğe zaten sahipler. Daha sonra ise 2009 yılında yayınlanan Android 1.5 Cupcake sürümü ile üçüncü taraf widget'lara da izin verilmişti.

İOS 14'teki Widget'lar yerleştirildikten sonra yeniden boyutlandırılamayacak, ancak android kullanıcıları belirli widget'ları boyutlandırma özelliğine de sahip.

4- RESİM İÇİNDE RESİM (PICTURE IN PICTURE)

iOS 14 ile iPhone'lara gelecek bir diğer özellik ise android telefonlardan hatırlayacağınız resim içinde resim özelliği.

Bu özellik sayesinde izlediğiniz videoları, kullandığınız uygulamanın üzerine getirebilir ve uygulama içindeyken küçük ekranda videonuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca tek bir dokunuşla videonuzun boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Resim içinde Resim özelliği ilk olarak 2017 yılında Android 8 ile birlikte android kullanıcılarına sunulmuştu. Örneğin YouTube web gibi popüler akış uygulamaları ve VLC gibi yerel video oynatıcılar da dahil olmak üzere çeşitli android uygulamaları resim içinde resim modunda kullanılabiliyor.

5- SiRi VE GELEN ÇAĞRI ARAYÜZÜ

iOS 14 ile birlikte Siri yeni bir görünüme kavuşuyor. Siri'yi etkinleştirdiğinizde, tamamen ekranı kaplamak yerine alt tarafta animasyonlu bir simgeyle karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Siri'ye bir soru yönelttiğinizde,cevap olarak ekranın üst tarafında küçük bir widget beliriyor. Bu sayede Siri'yi kullanırken diğer uygulamalarda gezinmeye devam edebiliyorsunuz.

Siri'ye benzer bir şekilde, gelen telefon aramaları ve FaceTime aramaları da tüm ekranı ele geçirmek yerine daha az rahatsız edici yeni bir pop-up penceresi ile ekranın üst kısmında belirecek.

Android, 4.1 Jelly Bean ile başlayan Google Asistan, açıldığında tıpkı Siri gibi ekranı kaplıyordu. Ancak Android'in 7.1 Nugat ile birlikte asistan ekranın altına yerleştirildi ve gereksiz alan kaplaması engellendi.

Gelen çağrılar da Android 5.0 Lollipop sürümünde ekranın hemen üst kısmına taşınmıştı.

iPhone 12 ile birlikte kullanıma sunulacak iOS 14, birçok yeni özellikle birlikte gelecek. Bu özellikler nedeniyle iOS ile Android arasındaki benzerlik de artacak.

İki mobil işletim sistemi devi hala birbirinden oldukça farklı, ancak çok yakında daha fazla özelliği ortak kullanmış olacaklar.